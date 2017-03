James Corden: sa célèbre émission a failli ne jamais exister

AFP 23-03-2017 | 11h55

Le présentateur vedette du «Late Late Show» James Corden a révélé que son émission phare de la chaîne américaine CBS, dont les vidéos sur internet ont été vues par des centaines de millions de fans, avait failli ne jamais voir le jour.

CBS a d'abord proposé un contrat dérisoire au comédien britannique, a expliqué ce dernier mercredi au festival PaleyFest TV à Hollywood.

«CBS m'a appelé pour me dire qu'ils aimeraient me faire faire un test pour le +Late Late Show+ et j'ai dit +je ne sais pas+ parce que j'étais sur une comédie musicale à Broadway», a raconté James Corden. «Ensuite ils m'ont juste proposé l'émission et c'était une offre affreuse. Tout le monde ici à CBS saura que l'offre était épouvantable. Et j'ai dit non».

Puis la chaîne est revenue trois mois plus tard avec une offre plus alléchante et James Corden, aujourd'hui âgé de 38 ans, a réalisé que s'il continuait à dire non il se priverait d'une occasion d'être «créatif chaque jour».

En reprenant en mars 2015 la barre du «Late Late Show», animé auparavant par Craig Ferguson, James Corden a redéfini l'émission, réinstaurant la tradition d'inviter des célébrités à s'assoir sur le canapé avec lui.

Ces innovations ont valu à l'émission de remporter en 2016 un Emmy. Et ses deux séquences comiques, le «Carpool Karaoke» et «Drop the Mic», sont devenues de véritables phénomènes sur internet, où ces vidéos sont vues et partagées par des centaines de millions de personnes.

Le «Carpool Karaoke», qui fait chanter des célébrités comme Michelle Obama, Madonna ou Justin Bieber dans des covoiturages épiques, conduits par James Corden, va même devenir une série de 16 épisodes pour Apple Music.

Ces karaokés d'un nouveau genre ont été vus 1,3 milliard de fois sur YouTube. Celui avec la chanteuse Adele a été vu plus de 152 millions de fois en six mois.

Pourtant le «Carpool Karaoke» a mis du temps à décoller car beaucoup de célébrités refusaient d'y participer au début.

Quand un fan lui a demandé s'il pourrait inviter le président Donald Trump, James Corden a répondu qu'il avait «le format parfait (d'émission) pour jouer avec Donald Trump».

Le comédien a expliqué qu'il lui demanderait s'il maintenait ses propos de campagne, ou s'il souhaitait revenir dessus.