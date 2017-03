10 projets de séries à surveiller

Marc-André Lemieux 23-03-2017 | 00h30

La saison des pilotes bat son plein à Hollywood. Survenant tout juste après celle des galas, cette période de l'année est remplie de promesses. Alors que les réseaux souhaitent dénicher le prochain hit des cotes d'écoute, les acteurs souhaitent décrocher un emploi stable pour quelques années.

Quant aux téléspectateurs, ils veulent seulement trouver quelque chose de bon à regarder. En attendant de savoir quelles propositions se retrouveront en ondes l'automne prochain, jetons un coup d'oeil aux projets de série les plus prometteurs qui circulent cette année.

«THE CROSSING»

ABC

Voilà une série qui pourrait faire couler beaucoup d'encre si jamais elle était repêchée. Mettant en vedette des acteurs plus ou moins connus, ce drame de science-fiction brosse le portrait d'un groupe de réfugiés d'un pays en guerre qui tente de trouver refuge dans une petite ville américaine. Le hic? Ces personnes viennent du futur et tentent de fuir... les États-Unis. Une prémisse inspirée du sombre futur de nos voisins du sud sous Donald Trump?

«DOOMSDAY»

ABC

L'actrice québécoise Rachelle Lefevre («Twilight») fait partie du casting de cette ambitieuse série. La prémisse? Après les attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement américain a réuni les esprits les plus créatifs des milieux scientifiques et culturels pour qu'ils imaginent les pires scénarios catastrophes pouvant être créés par l'homme. Cependant, les idées pondues durant cette séance étaient tellement dangereuses qu'elles ont été scellées à clef et cachées. Alors plusieurs années plus tard, quand une catastrophe directement inspirée de celles conçues à l'époque survient, la panique s'installe.

«CHARLIE FOXTROT»

ABC

Vous vous souvenez de Jason Biggs, la star des films «American Pie»? L'acteur pourrait tenir la vedette d'une comédie dans laquelle il camperait un dentiste installé à Fort Bragg, une base militaire, qui promet de prendre soin des proches de son frère pendant que ce dernier est envoyé en Irak.

UN SPIN-OFF DES «GOLDBERGS»

ABC

Le réseau ABC prépare une série dérivée des «Goldbergs», cet attachant sitcom qui brosse le portrait d'une famille au coeur des années 1980. Le spin-off explorerait toutefois la décennie 1990. Il fallait s'y attendre.

«INSTINCT»

CBS

Alan Cumming, que nous avons appris à mieux connaître durant sept belles années dans «The Good Wife», campe ici un homme tentant de mener une vie «normale» en tant que professeur et auteur depuis qu'il a quitté la C.I.A. Son ancienne vie le rattrape toutefois quand le service de police de New York lui demande son aide pour stopper un tueur en série. La série Instinct est inspirée d'un livre du même titre de James Patterson, l'un des écrivains les mieux payés du monde, selon Forbes.

«PERFECT CITIZEN»

CBS

Les fans d'«E.R.» seront heureux d'apprendre que Noah Wyle (alias Dr John Carter) pourrait effectuer un retour au petit écran dans cette série judiciaire située à Boston. La star de Broadway Kristin Chenoweth apparaîtra également au générique du drame. Mais aucun épisode musical n'est prévu. Du moins, pour l'instant.

«CONTROVERSY»

FOX La distribution de cette série doit faire pâlir d'envie les autres réseaux. Austin Stowell (Whiplash) campe l'avocat débutant d'une prestigieuse université américaine qui doit gérer une controverse énorme quand une étudiante accuse des membres de l'équipe de football d'agression sexuelle. Archie Panjabi («The Good Wife»), Anthony Edwards («E.R.») et Rita Wilson sont attachés au projet, ce qui doit être un bon signe.

«LINDA FROM HR»

FOX

Après «Gilmore Girls», «Parenthood»... et «Gilmore Girls» encore, Lauren Graham pourrait camper Linda Plugh, une employée des ressources humaines dont la vie monotone part en vrille après une mauvaise décision. Puisque l'actrice doit être courtisée de toutes parts depuis la suite de Gilmore Girls, cette comédie mérite qu'on s'y attarde.

«TYPE-A»

FOX

Après Telenovela et plusieurs autres projets décevants, Eva Longoria («Desperate Housewives») tente un énième retour en force avec cette comédie en milieu de travail dans laquelle elle incarne une consultante engagée par divers patrons de compagnie pour faire le sale boulot à leur place, comme congédier des employés et annoncer des coupures.

«THE SACKETT SISTERS»

NBC

Casey Wilson («Saturday Night Live») et Busy Philipps («Cougar Town») sont d'excellentes actrices comiques, alors cette comédie du réseau NBC dans laquelle deux soeurs en chicane sont forcées de composer avec l'une et l'autre après avoir réalisé un acte public d'héroïsme pique notre curiosité.