Occupation double à Bali, pas encore d'animateur

22-03-2017 | 08h16

Contrairement aux rumeurs qui voulaient que la prochaine saison d'Occupation double soit tournée en Thaïlande, c'est plutôt Bali qui a été choisie comme destination principale.

Cette île d'Indonésie est l'un des endroits favoris des milléniaux (les jeunes nés entre 1980 et 2000), a précisé la productrice Julie Snyder mardi soir à En mode Salvail.

L'animatrice se trouvait sur le plateau d'Éric Salvail pour dévoiler des «scoops» sur la téléréalité dont la 11e saison sera présentée à la chaîne V dès le mois d'octobre.

Julie Snyder a aussi promis des candidatures plus «éclectiques» lorsqu'Éric Salvail lui a demandé si des «douchebags» participeront à l'émission. D'ailleurs, les aspirants candidats pourront tenter leur chance dès le 28 mai, date à laquelle débuteront les auditions qui se poursuivront durant tout le mois de juin. L'horaire précis n'est pas connu.

L'animateur de cette nouvelle saison n'a pas encore été choisi. Julie Snyder a précisé que son identité sera révélé «quand tout sera finalisé».

Plusieurs auraient souhaité que Maripier Morin, ancienne participante de la téléréalité, soit à la barre de l'émission, mais la productrice a écarté cette option: «Maripier est sous contrat à TVA», a-t-elle expliqué. Julie Snyder a également confirmé que ni Marie-Mai, ni Phil Roy ne seront les animateurs. Et puisqu'elle est maman de deux enfants, Julie Snyder ne pourra pas non plus s'envoler pour Bali durant plusieurs semaines et s'occuper elle-même d'animer l'émission.

En plus des épisodes en semaine diffusés à V, une émission sur les dessous d'Occupation double sera présentée à MusiquePlus. Des scoops, des anciens participants, des exclus et plusieurs autres surprises attendront les téléspectateurs.

Julie Snyder a profité de son passage à En mode Salvail pour préciser qu'une dernière émission du Banquier, avec pour thématique les années 80, sera diffusée à TVA le 21 mai. La productrice participera également à la saison 2 du talk-show Maripier! de Maripier Morin à Z Télé qui commencera l'automne prochain.