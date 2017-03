Maripier Morin et Brandon Prust ont vécu des moments difficiles

21-03-2017 | 11h33

La nouvelle bande-annonce de la prochaine saison de Hockey Wives, une téléréalité à laquelle participent Maripier Morin et Brandon Prust, laisse entrevoir que le couple a connu des moments difficiles au cours des derniers mois.

Rappelons que l'ex-attaquant du Canadien de Montréal a quitté la Ligue nationale de hockey (LNH) pour aller jouer en Allemagne en novembre dernier. Le mois précédent, il avait été libéré par les Maple Leafs de Toronto. Sa carrière n'était donc pas à son meilleur l'automne dernier.

«Ne pas savoir ce qui se passe avec la carrière de Brandon met du stress sur notre relation», dit Maripier Morin à la caméra. Dans la bande-annonce, on y constate aussi des prises de bec entre les fiancés.

«Nous ne sommes plus un couple», dit entre autres la collaboratrice d'Accès illimité à TVA, en pleurs, à son conjoint.

«Si je veux passer ma vie avec cet homme, les choses devront changer», ajoute-t-elle.

Heureusement, le tournage semble avoir eu lieu il y a quelques mois déjà et, si l'on se fie aux plus récentes publications Instagram du couple, les choses semblent s'être améliorées entre eux. Il y a quelques jours, la belle animatrice souhaitait un joyeux anniversaire à Brandon Prust en écrivant qu'il était un homme «incroyable» et qu'elle ne pouvait pas être plus fière de lui.

Happy birthday to this amazing person. There's not one day in my life that i'm not proud of you and everything you accomplish. Can't wait to be with you. Je t'aime.. more then everything. ❤ happy bday grosse face laitte @brandonprust8 Une publication partagée par maripiermorin (@maripiermorin) le 16 Mars 2017 à 13h25 PDT

De son côté, le joueur des Ice Tigers de Nuremberg ne manque pas non plus une occasion pour dire à quel point il est amoureux de sa fiancée.

Happy Valentine's Day to the light of my life @maripiermorin to many more years of fun and laughter. Je taime xox #partnerincrime Une publication partagée par Brandon Prust (@brandonprust8) le 14 Févr. 2017 à 17h08 PST

Le couple, fiancé depuis deux ans, a tout de même décidé de repousser son mariage qui devait avoir lieu cet été . Aucune autre date n'a été avancée.