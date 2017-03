Uriel Arreguin: chorégraphe dans «Le Cheval-Serpent»

Agence QMI 19-03-2017 | 04h00

Les sulfureux numéros dans «Le Cheval-Serpent» promettent d'en mettre plein la vue! Si les comédiens de la série ont pu se glisser avec authenticité dans la peau de danseurs nus, c'est en partie grâce au chorégraphe Uriel Arreguin.

Uriel, le public a fait votre connaissance grâce à l'émission «Le match des étoiles»?

«Lorsque j'ai été choisi comme l'un des chorégraphes de cette émission, je parlais peu français, puisque je suis originaire du Mexique. Je vous assure que le fait de devoir m'exprimer devant une caméra dans le cadre d'une émission regardée par un million de téléspectateurs est une excellente motivation pour apprendre rapidement une langue!»

Dans cette émission, vous deviez enseigner un numéro à des artistes qui possédaient peu d'expérience en danse. C'est un peu le même défi que vous avez relevé avec les comédiens de la série «Le Cheval-Serpent»?

«Effectivement! Les cinq comédiens choisis pour camper les danseurs nus possédaient tous un bagage différent: Francisco Randez et Alexandre Landry avaient de l'expérience en arts martiaux, Sacha Charles et Randy Simons sont de grands sportifs, et Pier-Olivier Paquet a fait partie d'une troupe de hip-hop alors qu'il était adolescent. Mon défi était de les transformer en danseurs érotiques, pour qu'ils offrent des numéros sensuels dignes du Club 281 ou encore du film Magic Mike.»

De combien de temps disposiez-vous avant le début du tournage?

«Moins de trois mois. Ils ont travaillé extrêmement fort, en plus de suivre les conseils d'une nutritionniste et de s'entraîner. Au départ, plusieurs avaient les deux pieds dans la même bottine. Puis, lors des premiers jours de tournage, ils étaient à l'aise sur scène comme s'ils dansaient nus depuis plusieurs années! Je suis vraiment fier des boys et du travail colossal qu'ils ont accompli!»

- La mise en ligne de «Le Cheval-Serpent» est prévue pour la saison 2017-2018 sur l'EXTRA d'ICI Tou.tv.