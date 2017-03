Scarlett Johansson parodie Ivanka Trump et c'est parfait!

14-03-2017 | 10h02

Scarlett Johansson participait à l'émission Saturday Night Live samedi soir et en a profité pour parodier Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump, et le résultat donne quelque chose de très cocasse.

La vedette de Ghost in the Shell a enregistré une fausse publicité où elle joue justement la femme d'affaires de 35 ans. Dans un environnement luxueux et glamour, Scarlett Johansson incarne la fille de Donald Trump avec tous les clichés qui lui sont reconnus dont sa petite bouche en forme de coeur et les autres femmes qui la regardent avec jalousie: «Elle est belle, elle est puissante, elle est... complice. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, et sait ce qu'elle fait... Complicit (complice)», peut-on entendre dans la publicité qui sert justement à promouvoir un parfum nommé «Complicit».

D'autres séquences très drôles sont aussi incluses dans la vidéo, dont lorsque la fausse Ivanka se regarde dans le miroir et voit, en guise de son reflet, l'image de son père. «On la voit, oh comme on la voit... "Complicit"!», entend-on en voix off.

La publicité est une critique du double visage d'Ivanka Trump, elle qui se dit féministe, mais qui ne dénonce pas les propos sexistes de son père. L'annonce se termine d'ailleurs par un triste constat: «"Complicit", la fragrance pour les femmes qui pourraient tout arrêter cela, mais qui ne le feront pas».