Une chanteuse populaire fait son retour à La Voix 5

Samuel Pradier 13-03-2017 | 08h29

Éric Lapointe a été le premier coach à compléter la composition de son équipe lors de la dernière ronde des auditions à l'aveugle de La Voix, dimanche soir, à TVA.

Dans la première moitié de l'émission, Éric Lapointe a réussi à recruter ses deux derniers candidats. Québéco-sénégalaise, Fatoumata Gallas s'est frottée à la chanson Faire des enfants de Jean Leloup qu'elle a magnifiquement rendue, faisant retourner Isabelle et celui qui allait devenir son coach.

Quelques minutes plus tard, la chanteuse Cindy Daniel a créé la surprise. Protégée de Mario Pelchat, Cindy a connu un gros succès avec sa chanson Sous une pluie d'étoiles, mais elle a préféré montrer une autre facette de son talent en interprétant Life is a Higway de Tom Cochrane. Les quatre coachs se sont retournés sans savoir qui elle était. La surprise se lisait sur leurs visages lorsque leurs sièges pivotaient. Pour la convaincre de la rejoindre, Éric n'a pas hésité à lui offrir un biscuit chinois dans lequel un message disait: «Tu auras un avenir fantastique si tu te joins à l'équipe d'Éric». Elle a suivi le conseil du biscuit.



Équipe Dupré

Marc Dupré n'a pas eu à se battre contre les autres coachs pour avoir Amos J. dans son équipe. Le chanteur de 35 ans, originaire de Lac-Brome en Montérégie, a livré une version bien sentie de Badfish du groupe Sublime. Il a même fait monter son petit garçon sur scène avant de choisir son coach.

Par contre, le coach Dupré a dû travailler plus fort pour convaincre Andy Bastarache de rejoindre son équipe. Isabelle Boulay s'est d'abord déclarée totalement en amour avec le jeune Néo-Brunswickois, qui semble fait pour chanter du country. Mais le chanteur de 26 ans a préféré aller vers le côté plus pop de Marc Dupré.

Team Boulay

Isabelle a été séduite par le rythme d'Abigail Galway, une jeune Montréalaise qui a déjà un pied dans le monde de la musique. Entre Éric et la chanteuse rousse, Abigail a choisi de rejoindre une équipe féminine.

Émilie Allard chante, danse et fait du théâtre. Sa prestation sur «Bonnie and Clyde» a poussé Isabelle à se retourner.

Le plus jeune gars de La Voix 2017, Joshua Moreno a également fait fureur avec son interprétation de Never Say Never de The Fray, qui a enchanté le public... et sa coach!

Pierre a fait le grand écart, puisqu'il a recruté la première et dernière candidate de la soirée. En ouverture d'émission, Karimah Marshall a vu les quatre chaises se tourner pour sa voix de velours. En tant qu'admiratrice de Pierre, elle a suivi son idée première.

Rebecca Noelle a finalement créé la surprise à la toute fin de l'émission. Son interprétation tout en puissance de Ebb Tide de The Righteous Brothers a provoqué l'admiration de Pierre Lapointe.

Les duels

Dimanche prochain, la compétition commence avec la période des duels. Chaque coach devra former six duos avec ses douze candidats, six d'entre eux seront éliminés au terme des duels et deux candidats pourront être volés aux autres coachs.