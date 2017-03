L'affiche de la saison 7 du Trône de fer dévoilée

La chaîne américaine HBO fait tranquillement monter la pression à quelques mois du lancement de la saison 7 du Trône de fer avec une première affiche de cette suite toujours autant attendue.

Mais si vous pensiez trouver des informations importantes voire seulement des indices sur la trame à venir, il faudra repasser. Il s'agit d'une affiche artistique ne dévoilant rien du tout sauf le hashtag #GoTS7 soit «Game of Thrones saison 7» (Trône de fer saison 7).

Fear the winter.

Join us today on @Facebook Live at 2PM ET to help reveal the #GoTS7 premiere date: https://t.co/WusLWlZf9F #GameofThrones pic.twitter.com/Fsl4vQyJiT