Riverdale : Archie et ses amis prennent vie

Bruno Lapointe 09-03-2017 | 04h00

Vous croyez connaître Archie, Betty et Veronica? Détrompez-vous. Soixante-quinze ans après leur création, les personnages classiques passent de la bande dessinée à l'écran avec la toute nouvelle sensation télévisuelle Riverdale. Et ils ont bien changé.

Archie et ses amis ont grandi. C'est le moins que l'on puisse dire. Exit les ­pacotilles d'adolescents et l'univers rose bonbon qui les a vu grandir. Riverdale, la toute nouvelle série présentée sur Netflix à raison d'un nouvel épisode par ­semaine, s'éloigne beaucoup de l'univers bédéesque qui nous a fait connaître la bande d'amis.

Désormais transposés dans une ­intrigue beaucoup plus glauque, sinueuse et tordue, Archie, Betty, Veronica et ­Jughead voient leur quotidien chamboulé par le meurtre d'un de leurs camarades de classe.

Qui est responsable de ce crime? Nul ne sait. Mais tout le monde a ses doutes.

Bref, le résultat s'apparente bien plus à Pretty Little Liars ou à Gossip Girl qu'à tous les High School Musical de ce ­monde.

Plus mûr, plus diversifié

Un seul épisode suffit à réaliser que les différences entre la télésérie à succès et les bandes dessinées classiques abondent. La plus évidente? La maturité des personnages.

Non, Archie, Betty et Veronica ne sont plus chastes et purs. Leur réalité, où ils sont sexuellement actifs et consomment de l'alcool, est désormais infiniment plus moderne (et réaliste) que l'univers ­édulcoré et fleur bleue dans lequel ils ont passé la majeure partie de leur existence sur papier.

On remarque également que plusieurs personnages ont été revus et modifiés dans un souci de diversité.

Camila Mendes, qui prête ses traits au personnage de Veronica Lodge, est ­d'origine brésilienne. Ross Butler, qui ­devient Reggie Mantle, a quant à lui du sang indonésien alors que le trio Josie and the Pussycats est désormais ­personnifié par trois actrices noires.

Des modifications somme toute subtiles, mais visiblement appréciées des ­téléspectateurs qui ont été nombreux à applaudir ces nouvelles incarnations sur les réseaux sociaux.

Éternel triangle amoureux

Évidemment, plusieurs éléments de la télésérie sont demeurés fidèles aux récits originaux. Par exemple, le triangle ­amoureux formé par Archie, Betty et ­Veronica est toujours intact, quoique moins problématique pour les protagonistes principaux. Du moins, pour le ­moment; il reste encore sept épisodes avant que la première saison ne se ­termine. Gageons que Riverdale nous ­réserve encore tout un lot de surprises...

- La série Riverdale sera présentée en français sur les ondes de VRAK ­l'automne prochain.