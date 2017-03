Sylvie Léonard: Des rôles aux antipodes

Plusieurs acteurs passent une partie de leur carrière à jouer des personnages qui se ressemblent, et restent pris dans le même «casting», comme on dit dans le jargon de l'industrie. À 61 ans et après plus de 35 ans de carrière, Sylvie Léonard constate le large éventail de rôles différents qu'elle a eu à jouer autant au théâtre qu'à la télé. Aujourd'hui, son plaisir réside plus que jamais dans les transformations qu'elle subit pour se glisser dans la peau d'un personnage.