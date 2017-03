Est-ce que Nadine Legrand (de District 31 ) est fiancée?

08-03-2017 | 08h16

Après les rumeurs non fondées portant sur les fiançailles de Magalie Lépine-Blondeau et de Louis-José Houde, voilà maintenant qu'on peut se demander si ce n'est pas plutôt le personnage de Nadine Legrand, de District 31, qui planifierait bientôt un mariage.

En fait, la comédienne et interprète de ce rôle a partagé un gazouillis mercredi en lien avec toute cette affaire: «Nadine Legrand et Magalie Lépine-B fiancées? Les deux femmes ont été vues portant la même bague! Elles sont inséparables depuis 148jours», a écrit la vedette de District 31. Elle a accompagné la phrase d'une image sur laquelle on voit la carte d'accès de la lieutenante-détective du «SPGM» (le Service de police du grand Montréal dans District 31) et où l'on voit la fameuse bague qui est à l'origine des rumeurs qui ont de fiançailles entre la comédienne et l'humoriste.

Nadine Legrand et Magalie Lépine-B fiancées? Les deux femmes ont été vues portant la même bague! Elles sont inséparables depuis 148jours. pic.twitter.com/uwCZtYYoyS — magalie lépine-b (@magalielb) 8 mars 2017

Il se peut aussi que ce tweet ne soit qu'une simple blague de Magalie Lépine-Blondeau qui a dû, mardi, mettre les choses au clair: non, elle n'est pas fiancée à Louis-José Houde.

Quant au personnage de Nadine Legrand, il faudra continuer de suivre la série District 31, diffusée du lundi au jeudi 19 h à Radio-Canada, pour savoir si la lieutenante-détective sera finalement en couple avec le sergent Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis).