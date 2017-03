Le journaliste Andy Mailly-Pressoir récompensé

07-03-2017 | 08h39

L'animateur et journaliste de la chaîne TVA Sports Andy Mailly-Pressoir a reçu dimanche soir le prix de la personnalité télé francophone de l'année au Gala Dynastie, un événement soulignant la contribution de personnalités noires célèbres au niveau local.

Le gagnant a ainsi eu la faveur d'un jury composé de sept personnes qui ont analysé le travail, le talent et la passion des finalistes.

Outre M. Mailly-Pressoir, Lorna Gordon, Myriam Fehmiu, Valerie-Micaela Bain, Pierre-Yves Lord et Nicolas Ouellet étaient en nomination dans cette catégorie.

Par ailleurs, le titre de personnalité sportive de l'année a été octroyé à la plongeuse Jennifer Abel. Elle a été préférée à Félix Auger-Aliassime (tennis), Adonis Stevenson (boxe), Patrice Bernier (soccer) et Steven Butler (boxe).

Présenté dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, le Gala Dynastie vise à «reconnaître le génie, le talent, le travail et la passion qui animent des acteurs de la société québécoise».

«Les problèmes de non-représentativité de la diversité ne sont pas nouveaux au Québec. Toutefois, aujourd'hui, nous avons décidé d'être dans l'action et dans la célébration. Plus qu'une tape dans le dos, ce gala veut refléter l'apport exceptionnel d'acteurs qui améliorent concrètement le portait actuel grâce à leur parcours inspirant parsemé d'embûches. Ces modèles tracent la voie à la relève et méritent de rayonner», a indiqué dans un communiqué la responsable des communications du Gala Dynastie, Carla Beauvais.

Plus de 95 candidats se sont distingués dans les 17 catégories liant les univers médiatique, culturel et sportif.