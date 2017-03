Maxim Martin et sa fille Livia réunis dans une comédie

06-03-2017 | 15h03

Maxim Martin et sa fille Livia, 16 ans, seront les vedettes de Max et Livia, une nouvelle comédie qui sera diffusée à VRAK l'automne prochain.

Inspirée de la vie de l'humoriste, cette production pourra aussi compter sur la présence de Dominic Paquet - qui sera le grand ami de Max venant s'installer chez lui -, Marilyne Bourke - qui sera l'ex de l'humoriste - et Claudine Prévost, animatrice à la radio.

On y suivra le papa et sa fille dans des scènes de la vie quotidienne. Alors que le premier souhaite retrouver l'amour, la deuxième vivra sa crise d'adolescence. On parle d'une fiction se rapprochant drôlement de la réalité.

Le tournage de Max et Livia s'amorcera en mars. La série comptera 13 épisodes de 30 minutes réalisés par Frédéric Nassif et Martin Roy, tous deux derrière l'émission humoristique Dans ma tête diffusée sur les ondes de TVA.

La comédie au petit écran n'est pas un univers étranger pour Maxim Martin. Le comique de 47 ans a déjà été vu dans Km/h et Caméra café.