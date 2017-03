Arnold Schwarzenegger et Donald Trump s'écharpent sur Twitter

05-03-2017 | 12h50

Arnold Schwarzenegger n'a pas vraiment goûté le récent Tweet de Donald Trump. L'acteur a annoncé dans le magazine Empire vendredi, qu'il quittait son rôle de présentateur de The Celebrity Apprentice. Il officiait à ce poste depuis seulement une saison.

Tout en officialisant son départ, Arnold Schwarzenegger a taclé Donald Trump, qui a présenté l'émission pendant une décennie et qui officie toujours comme producteur-exécutif, pour les mauvaises audiences.

Hier, le président des États-Unis a répliqué sur Twitter, assurant que la star de Total Recall ne partait pas de son plein gré. «Arnold Schwarzenegger ne part pas volontairement de the Apprentice, il a été viré à cause de ses mauvaises (et pathétiques) audiences, pas par moi. Triste fin pour un super show», a posté Donald Trump.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2017

Il n'a pas fallu une heure à Arnold Schwarzenegger pour réagir et contre-attaquer. «Tu devrais penser à engager un nouveau rédacteur de blagues et un mec qui fait du fact-checking», a posté l'acteur.

You should think about hiring a new joke writer and a fact checker. https://t.co/SvAjuPdHfa — Arnold (@Schwarzenegger) 4 mars 2017

Cette tension entre les deux hommes autour de l'émission est présente depuis longtemps. Au cours de la 15e saison qu'a présentée Arnold Schwarzenegger, Donald Trump l'a souvent accusé de faire moins bien que lui en termes d'audiences.

«Ce n'est pas vraiment l'émission parce que tous les gens que j'ai rencontré m'ont dit: "J'adore le show... Mais j'ai arrêté dès que j'ai vu le nom de Trump!". Quand les gens ont découvert que Donald Trump était toujours impliqué en tant que producteur-exécutif et qu'il percevait toujours de l'argent de l'émission, la moitié a commencé à la boycotter», a déclaré Arnold Schwarzenegger.