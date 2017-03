La Voix : un coach en feu

Samuel Pradier 05-03-2017 | 04h00

La quatrième ronde des auditions à l'aveugle de La Voix, dimanche à TVA, s'annonce comme l'émission des premières fois.

Que ce soit à l'initiative des candidats, de Charles Lafortune ou des coachs, on devrait vivre des moments très drôles et jamais vus. «Il y a des gestes et des actions que l'on n'a jamais vus dans aucune des versions de La Voix autour du monde, a raconté Stéphane Laporte, producteur associé de l'émission. Éric Lapointe est vraiment en feu dans cette émission. Les autres coachs sont d'abord ébahis par son audace avant d'être entrainés dans cette énergie.»

Durant la soirée, on va également assister à un duel électrique entre Isabelle Boulay et Éric Lapointe. Les deux coachs vont croiser le fer comme jamais pour espérer attirer un candidat dans leur équipe.

Le menu musical de la soirée s'annonce tout aussi éclectique et diversifié que lors des rondes précédentes, passant de Léo Ferré à Ed Sheeran en passant par Zaz et Deep Purple.

«Les candidats sont aussi différents que les chansons qu'ils vont interpréter, a précisé le producteur associé. On a notamment un facteur, un annonceur de lutte et une maquilleuse professionnelle. On a surtout toutes sortes de voix puissantes, rock, touchantes ou encore émouvantes.»

Le nombre de places disponibles pour faire partie de l'aventure se resserre. Au début de la soirée, il reste cinq places dans les équipes d'Isabelle Boulay, Marc Dupré et Éric Lapointe et seulement quatre dans l'équipe de Pierre.