La Voix : chacun ses motivations

Samuel Pradier 06-03-2017 | 04h00

Hanorah, 22 ans, Montréal

Pour la jeune Montréalaise, la musique a été comme une barrière de sécurité pour ne pas sombrer après avoir été victime d'une agression sexuelle. «Mon but en venant à La Voix est de partager mon histoire et voir si ça peut aider quelqu'un. C'est aussi une étape dans mon parcours de guérison. Après l'agression sexuelle dont j'ai été victime, c'était très difficile de continuer à vivre pour moi, c'était très dur et la musique m'a aidée à m'en sortir. Faire cette émission est pour moi un exercice de force et de vulnérabilité en même temps.»

Hanorah est consciente de l'impact que pourrait avoir son discours auprès du public. «Mon but est d'en parler davantage parce qu'il y a vraiment un tabou autour de la violence sexuelle. Il y a des gens qui ne vont pas être contents que j'en parle ouvertement à la télé, mais si je n'avais pas lu des articles et des blogues me disant que ce n'était pas de ma faute et tout ce que je devais faire pour m'en sortir, je n'en serais pas là. Si on reste silencieux, ça ne va jamais améliorer la situation.» Elle a choisi d'intégrer l'équipe de Pierre, car elle aime déjà son travail et a senti une connivence avec lui.

Brandon Mignacca, 22 ans, Laval

Éric Lussier, 31 ans, Longueuil

Même s'il joue depuis longtemps dans des groupes de rock, Brandon Mignacca voulait se prouver qu'il pouvait être un vrai chanteur. «Mon rêve est d'être un chanteur de rock, mais pour chanter convenablement dans n'importe quel style de musique, ça demande encore plus de pratique. La Voix pourrait m'aider à voir si j'ai vraiment cette capacité-là.» Il espère avoir la possibilité, durant l'émission d'explorer toutes les avenues qu'il pourrait emprunter avec sa voix. «J'ai choisi Marc Dupré comme coach, parce que j'ai l'impression qu'il va directement aux buts qu'il se fixe. J'avais aussi pensé à choisir Éric, parce qu'il est déjà dans le rock n'roll, mais je voulais trouver une autre façon de travailler ma voix et d'étendre mon registre.»

Choriste depuis trois saisons à l'émission En direct de l'univers, Éric Lussier avait l'impression qu'il était prêt à passer à une autre étape dans sa carrière. «Un choriste, c'est un des emplois qu'un chanteur peut avoir. Avant de venir à La Voix, je me devais d'être prêt à tous les niveaux. Il faut avoir une confiance en soi absolue et une confiance en son talent pour se présenter aux auditions à l'aveugle.» Lui qui a beaucoup travaillé dans des projets de groupe (choriste, comédie musicale etc...) sait pourtant déjà exactement ce qu'il veut faire comme carrière solo. «J'ai résolument un style pop, avec des influences pop rock et des sons plus électro. Je veux aller vers quelque chose de très pop commerciale.»

Son choix de poursuivre l'aventure avec Marc Dupré était donc très réfléchi. «Même si Isabelle Boulay est la raison pour laquelle je fais ce métier, Marc va me permettre de me pousser plus loin, de me mettre en danger et d'aller vers un autre univers.»