Cardinal reconduite pour deux saisons

28-02-2017 | 15h23

Karine Vanasse et Billy Campbell ont été recrutés pour de nouvelles enquêtes. La chaîne CTV a donné le feu vert à deux autres saisons de la populaire série criminelle canadienne Cardinal.

Les enquêteurs Lise Delorme et John Cardinal travailleront donc au moins pour 12 autres épisodes. On ne sait toutefois pas si Podz reprendra sa place derrière la caméra.

Il s'agit de la première fois que les dirigeants de CTV commandent deux saisons d'une série dramatique du même coup. Les cotes d'écoute de 1,2 million de téléspectateurs - les meilleures de l'année pour une série dramatique originale canadienne - ont incité les producteurs à poursuivre l'aventure imaginée par le romancier Giles Blunt.

En sol ontarien

Une fois de plus, le tournage se déroulera en Ontario, plus précisément à Sudbury et North Bay. Les images de la deuxième saison seront captées cet été alors que celles de la troisième saison seront immortalisées à l'automne.

La finale de la première saison de Cardinal sera diffusée en anglais mercredi à 22 heures à CTV et une heure plus tard en français sur les ondes de Super Écran.

Le thriller dramatique a récemment été vendu dans plusieurs pays d'Europe, dont en Angleterre où il a suscité un intérêt de la part de la BBC.