Un nouveau rôle pour Lea Michele!

28-02-2017 | 12h05

La star de Glee Lea Michele a signé pour être l'une des vedettes d'une nouvelle série comique sur ABC. Le pilote est pour l'instant le seul épisode sûr d'être tourné. Elle rejoint Daveed Diggs (Zootopie), connu pour la comédie musicale Hamilton.

L'histoire, pour l'instant sans titre, relate la course au poste de maire d'un rappeur idéaliste et très franc qui va se faire élire contre toute attente grâce à une communication spectaculaire. Surprise supplémentaire, le nouvel édile va être efficace à son poste et transformer petit à petit la mairie.

Aucun détail sur le personnage de Lea Michele n'a encore filtré mais le rappeur et maire sera incarné par Brandon Michael Hall. C'est Jeremy Bronson qui a écrit le script et sera producteur exécutif aux côtés de Daveed Diggs. Le pilote sera réalisé par Scott Stuber et James Griffiths.

Depuis Glee, Lea Michele a tourné dans une autre série de la Fox Scream Queens, une comédie horrifique de Ryan Murphy. On ne connait pas encore le sort de celle-ci, mais il ne sera pas possible pour Michele de jouer à la fois pour une série de la Fox et pour une série d'ABC. Si Scream Queens était reconduit, ce serait donc sans Lea Michele.