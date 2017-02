La Voix : une soirée de contrastes

Samuel Pradier 27-02-2017 | 02h05

Les candidats de la troisième ronde des auditions à l'aveugle de La Voix ont démontré, dimanche soir, qu'il y a autant de styles, de personnalités et de parcours différents qui peuvent réussir dans le milieu de la musique.

Le chanteur Michaël Girard a créé la surprise en venant tenter sa chance à La Voix. Artiste reconnu, avec plusieurs albums et un Félix en carrière, on ne l'attendait pas là. Mais le règlement de l'émission est clair, il ne faut simplement pas avoir de contrat de disque au moment de l'inscription. Sachant qu'en plus, une carrière dans le milieu de la musique au Québec n'est pas un long fleuve tranquille, sa présence est donc tout à fait légitime. Avec sa voix exceptionnelle, il a fait tourner les fauteuils des coachs, sauf celui de Pierre, avant de choisir de poursuivre dans l'équipe de Marc Dupré.

Des talents bruts

Patricia Larcher a eu un parcours chaotique avant de se remettre à la musique. Son interprétation rock de No Heaven de DJ Champion était puissante. Elle a su séduire Isabelle et Éric, et c'est ce dernier qui va continuer l'aventure avec elle.

Avec son charme naturel, le mannequin Jay Lavigne a impressionné le public avec sa voix tout en sensibilité. Les quatre coachs, hormis Marc, ont voulu l'avoir dans leur équipe, mais Pierre a réussi à créer une connexion évidente avec lui.

La voix virile et profonde de Frank Williams sur la chanson Aline, de Christophe, n'a pas laissé le choix à Isabelle Boulay d'appuyer sur son bouton rouge. La coach a ensuite été charmée par le charisme du Néo-Brunswickois.

Emy Harvey-Fournier a fait une version originale et personnelle de la chanson Ce qui reste de nous, tout en puissance, qui a charmé Marc Dupré.

Des jeunes prometteurs

Grâce à son père, David Marino, 18 ans, a développé un attachement pour la musique jazz et les chansons des crooners américains. Il s'est défendu avec une belle interprétation de Stuck On You, faisant retourner les quatre coachs. Il a choisi de continuer avec Pierre Lapointe.

Du haut de ses 16 ans, Annie Gaudreau-Roy a su impressionner Isabelle et Éric avec sa relecture de la chanson «Les trottoirs du boulevard Saint-Laurent» de Diane Tell. Isabelle a gagné son duel.

À tout juste 15 ans, Annabel Oreste a déjà toute une voix impressionnante, chaude et juste. Les quatre coachs en sont tombés de leurs chaises, et se sont livré une âpre bataille de superlatifs pour la convaincre de rejoindre leur équipe. Marc a finalement été le plus persuasif.

Anthony Gaudet, 18 ans, est venu à «La Voix» pour pouvoir rencontrer et travailler avec son idole, Éric Lapointe. Le jeune homme énergique a enflammé les coachs avec sa reprise de «Lie To Me». Anthony va finalement réaliser son rêve.

Frêle et timide, Gabrielle Osaigbovo, 19 ans, a livré une belle performance sur Next To Me qui a fait retourner Marc et Pierre, mais elle a choisi de poursuivre avec ce dernier.

Moins de chance

Carmen D'Astous, la copine du chanteur Jonas, a eu moins de chance. Son interprétation de Hold Back The River n'a pas réussi à faire tourner les coachs. Le rocker Steve Balkou, l'originale Aly Marguerite et le jeune Félix Béliveau se sont aussi bien défendus sans qu'aucune chaise ne bouge.

À la fin de cette troisième émission d'audition à l'aveugle, il reste cinq places dans les équipes d'Isabelle Boulay, Éric Lapointe et Marc Dupré et seulement quatre dans celle de Pierre Lapointe.