Sophie Nélisse: des anecdotes croustillantes à Accès illimité

24-02-2017 | 10h31

Sophie Nélisse se livrera sans filtre dans le prochain épisode d'Accès illimité présenté ce dimanche soir à TVA.

Si on se fie aux extraits de l'émission diffusés cette semaine sur les réseaux sociaux, la jeune actrice de 16 ans abordera plusieurs sujets dont l'amour et sa carrière internationale en plus de dévoiler quelques anecdotes croustillantes.

Par exemple, l'animatrice Anouk Meunier a publié une vidéo sur Instagram de la star de 1:54 qui raconte un moment très gênant lors d'un tournage. En fait, pour une scène, elle devait interpréter un personnage qui se masturbe. Le hic, c'est que sa mère la suit généralement sur les plateaux. «Un moment donné je parle, parce qu'on me demande une question dans la scène, alors j'ouvre les yeux, pis je regarde, pis dans le miroir je vois ma mère! Et là je suis comme "ayoye que non ça ne se passera pas comme ça"», dit-elle.

Ce dimanche, on jase masturbation @accesillimite !😳😳😳 @sophie__nelisse est non seulement hyper talentueuse, mais aussi franchement divertissante!!! #onseditlesvraiesaffaires Une publication partagée par Anouk Meunier (@anoukmeunier) le 24 Févr. 2017 à 6h15 PST

Puis, dans la bande-annonce officielle de l'émission, on entend la vedette de Rêves noirs avouer que «j'ai l'impression des fois un peu de quand même manquer mon adolescence».

Également, est-ce que Sophie Nélisse est réellement en couple avec son partenaire de Les Dieux de la danse Maxime Gibeault? Il semble qu'on en saura plus sur le sujet ce dimanche puisqu'Anouk Meunier passera un moment avec les deux comédiens. Par contre, elle aborde la question de cette façon: «Vous vous voyez, mais vous n'êtes pas un couple». Il faudra donc attendre l'épisode de dimanche pour connaître la réaction des deux principaux intéressés.

Accès illimité joue ce dimanche à 21 h 30 à TVA. L'autre invité de la semaine est Jean-Michel Anctil.