La Voix Junior : le début d'une nouvelle aventure

Samuel Pradier 25-02-2017 | 04h00

Les préauditions de la seconde saison de La Voix Junior débutent, ce samedi, à l'Hôtel Universel de Montréal. Les jeunes de 7 à 14 ans sont invités à venir tenter leurs chances de faire partie de la prochaine aventure.

Près de 5000 jeunes se sont présentés aux préauditions, l'an dernier, et ils devraient être au moins aussi nombreux cette année, surtout après la diffusion de la première saison de La Voix Junior.

«C'est l'étape la plus importante pour moi, a détaillé Stéphane Laporte, juge aux préauditions et producteur associé de l'émission, car c'est là que ça se passe. On découvre de nouveaux talents, avant de faire le pont entre eux et le public.»

Chacune de ces rencontres est aussi un moment inoubliable pour le producteur. «Je me souviendrais toujours quand Charles Kardos, le gagnant de la première saison, s'est installé au piano pour nous chanter sa chanson, ou quand Rafael avait les bras croisés en regardant à terre en chantant. Je pense que ça va être encore plus touchant quand je vais les revoir dans dix ou quinze ans. J'aurai toujours ce premier moment en tête, comme je me souviens encore de Marie-Mai lorsqu'elle est arrivée aux auditions pour Star Académie, alors qu'elle avait à peine 18 ans. C'est le moment où le contact se crée.»

Mêmes attentes

Si la tranche d'âge des candidats est différente, Stéphane Laporte confirme que les attentes les critères des juges des préauditions de La Voix Junior sont les mêmes que pour La Voix. «C'est la capacité de toucher les gens avec leur voix. C'est sûr qu'un jeune de dix ans ne peut pas jouer au hockey comme un jeune de 20 ans, mais Andy Khun chante mieux que bien des adultes plus vieux. On peut maitriser cet art, même à un jeune âge. Notre but est de trouver des voix particulières, que ce soit techniquement ou par leur originalité.»

Le producteur reconnait que l'ambiance est toutefois différente, empreinte d'une candeur propre à la jeunesse. «Si je parle juste de notre expérience, pour nous qui sommes assis derrière une table de huit heures du matin à huit heures du soir, quand on voit entrer une jeune fille comme Annabelle avec ses lulus et qu'on est obligé de baisser le micro, on a déjà le sourire. Il y a quelque chose de profondément mignon et attachant. On est séduit par les jeunes dès leur arrivée dans la salle.»



Culture musicale

Les juges ont découvert, l'an dernier, que les jeunes d'aujourd'hui connaissent un plus vaste répertoire musical qu'ils auraient pu imaginer. «On sait toutes les transformations qu'il y a dans le monde de la musique, mais le positif est que la musique est beaucoup plus accessible que dans mon temps par exemple. Quand j'étais jeune, c'était ma mère qui m'achetait des 33 tours chez Eaton. Aujourd'hui, avec les tablettes et les ordinateurs, les jeunes ont un plus grand accès à la musique.» Conséquemment, les nouvelles technologies font qu'ils sont plus à l'affut de différents styles musicaux.

Pour les préauditions qui débutent cette fin de semaine, Stéphane Laporte conseille aux jeunes d'apprendre une seconde chanson. «Dans 90 % des cas, on arrive à évaluer le talent avec une chanson, mais parfois, on a besoin d'en entendre une seconde.»

Calendrier des préauditions

Montréal - 25, 26, 27 février et 10, 11, 12 mars - 8 h à 20 h

Hôtel Universel - 5 000, rue Sherbrooke Est, Montréal

Chicoutimi - 2 mars - 8 h à 20 h

Hôtel La Saguenéenne - 250, rue des Saguenéens, Saguenay (Chicoutimi)

Québec - 4, 5, 6, 7 mars - 8 h à 20 h

Hôtel Plaza Québec - 3031, boulevard Laurier, Québec

Moncton - 18 mars - 8 h à 20 h

Crowne Plaza - 1005, rue Main, Moncton, N.-B.

Gatineau- 25, 26 mars - 8 h à 20 h

Palais des congrès de Gatineau - 50, boulevard Maisonneuve, Gatineau