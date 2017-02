Empire recrute Demi Moore

22-02-2017 | 12h48

La série Empire accueille Demi Moore pour un rôle récurrent dans la saison 4, a annoncé la chaîne américaine Fox. Elle incarnera une infirmière au passé trouble.

Le personnage campé par l'actrice sera introduit dans le dernier épisode de la saison 3.

Sur le plateau de tournage, Demi Moore retrouvera Rummer Willis, sa fille, qui a récemment été embauchée pour jouer Tory Ash, une brillante artiste qui va devenir le nouvel atout de Jamal (Jessie Smollet).

Eva Longoria, Nia Long, Taye Diggs, Phylicia Rashad ont également été annoncés également dans la troisième saison de la série.

Empire marquera le grand retour de Demi Moore à la télévision. Après deux ans (1982 et 1983) passés dans la série General Hospital, sa dernière apparition sur le petit écran remonte à 2003 dans Will and Grace.