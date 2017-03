Marianne Verville: un changement qui fait du bien

Patrick Delisle-Crevier 02-03-2017 | 04h00

On peut présentement voir la jeune comédienne dans l'émission District 31, dans laquelle elle incarne Romane St-Denis, alias Mélissa Quesnel, une agente de police spécialisée dans les crimes reliés au monde de la drogue.

Marianne, que représente ce rôle pour toi? C'est une grande joie simplement parce que c'est la première fois que je joue le rôle d'une fille de 23 ans, c'est-à-dire une fille de mon âge! Habituellement, on m'offre des rôles d'adolescentes. Mais là, j'incarne vraiment un personnage qui a le même âge que moi, avec une petite twist.

Que peut-on dire de ce personnage? Elle doit infiltrer une polyvalente où il y a un réseau de revendeurs de drogue bien établi. Elle doit donc se faire passer pour une jeune étudiante. Ainsi, j'interprète un personnage de mon âge, qui s'adonne à devoir jouer le rôle d'une adolescente! Ça m'a fait bien rire quand j'ai appris cette information. Je me dis que c'est quand même un bon début! C'est très excitant de jouer le rôle d'une policière. J'adore ça!

Quels sont tes projets? Je poursuis mes études. J'ai terminé mon certificat en études allemandes et je suis en train de faire des études en espagnol. J'ai une passion pour les langues et je me dis que ça pourrait me servir en tant qu'actrice. J'aimerais bien un jour jouer à l'étranger.

