Charlie Lemay-Thivierge sur les traces de son père

Nathalie Slight 27-02-2017 | 04h00

Depuis qu'elle est toute jeune, Charlie Lemay-Thivierge accompagne sporadiquement son père, Guillaume, sur des plateaux de tournage. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que l'adolescente manifeste son désir de jouer. Ces jours-ci, nous pouvons la voir donner la réplique à son père dans Ruptures.

Charlie, le tournage de «Ruptures» représente-t-il ta première expérience télé?

Étais-tu intimidée sur le plateau de tournage?

Dans Ruptures, tu interprètes la fille d'Antoine Duchesne, personnage incarné par nul autre que ton papa!

Le métier de comédien peut être difficile...

As-tu une idée du métier que tu exerceras plus tard?

J'ai campé un troisième rôle dans 30 vies et j'ai décroché un premier rôle dans un court métrage, en plus de faire de la figuration, entre autres dans Subito texto. Ces petites expériences ici et là m'ont préparée à jouer mon premier rôle d'envergure dans Ruptures.Non, pas vraiment. Depuis que je suis toute petite, j'accompagne de temps à autre mon père sur des plateaux, et je l'observe pendant qu'il travaille. Recommencer plusieurs fois la même action, répéter les mêmes déplacements pour les différents angles de caméra, ce sont des notions que je connais, même si je débute dans le métier.Effectivement. Mais, sans dévoiler le punch, leur relation est très différente de celle que j'ai véritablement avec mon père! J'ai adoré mon expérience de tournage sur Ruptures. J'aimerais beaucoup décrocher d'autres rôles. D'ailleurs, je viens de faire des photos de casting. À 15 ans, je suis prête à passer des auditions.J'en suis consciente. Depuis quelques années déjà, je répétais à mon père que je voulais jouer, mais il attendait de voir si ce désir était vraiment sérieux, et ça l'est! Je suis vraiment attirée par les arts. Après avoir essayé plusieurs sports, comme la gymnastique et le patinage artistique, je me suis vraiment trouvée grâce à la danse. Je fais partie de la troupe de l'école de danse Nathalie Descôteaux. La scène, le jeu, les spectacles... tout ça m'intéresse!

Je suis intéressée par le métier de comédienne et le métier d'avocate. Comme je suis en quatrième secondaire, j'ai encore le temps d'y penser!

