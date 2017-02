La Voix : une soirée de performances

Samuel Pradier 20-02-2017 | 00h28

La seconde ronde des auditions à l'aveugle de La Voix, dimanche soir, a rassemblé un bassin de talents, avec des voix aussi atypiques qu'étonnantes et touchantes.

Machine à donner des frissons, Zaya Solange a ouvert la soirée en faisant bouger les coachs. Les quatre se sont retournés pour apprécier l'interprétation, tout en émotion et en sensualité, de la chanteuse de 25 ans. Pierre Lapointe a su lui dire les mots justes pour qu'elle accepte de rejoindre son équipe.

L'assurance et le charme naturel de Tova Stolow ont fonctionné à merveille puisque les quatre coachs n'ont pu faire autrement que se retourner sur sa magnifique prestation de Soulshine du Allman Brothers Band. Marc Dupré était vraiment ému en racontant ses souvenirs de cette chanson, que son père chantait dans sa voiture. Parce qu'ils semblent avoir des points communs, Tova l'a ensuite choisie comme coach.

Choisir une chanson d'Édith Piaf pour les auditions à l'aveugle est toujours quelque chose de risqué, mais Renée Duchesne, l'apprentie sommelière, s'en est parfaitement bien sortie avec sa relecture de Padam padam. Isabelle et les deux Lapointe ont été sensibles à son interprétation, avant qu'elle ne choisisse d'intégrer l'équipe de Pierre.

Coup de foudre

Isabelle Boulay s'est retournée pour la voix originale de Tristan Guay, qui s'accompagnait à la guitare, sur une version très personnelle de Je voudrais voir la mer.

Ancien champion de basketball aux États-Unis, Ramon Cespedes a réussi à émouvoir Éric Lapointe avec sa voix remplie de soul, avant de l'impressionner par sa taille (6 pi 7 po).

Des jeunes surprenants

À seulement 15 ans, Maryline Léonard-Thiffault chante, joue de la guitare, du violon, et du piano depuis de nombreuses années. Son interprétation d'Alice, de Philippe Brach, a convaincu Isabelle et Éric d'appuyer sur leurs boutons rouges. Elle va continuer avec la coach féminine.

Désirée est aussi une jeune artiste remplie de talent. Fan de Pierre Lapointe, elle avait même choisi une de ses chansons, Je déteste ma vie, pour tenter de décrocher sa place dans l'émission. Les quatre coachs ont craqué sur sa voix et elle a choisi de rejoindre l'équipe de... Marc Dupré.

Des talents confirmés

Doté d'une grande humilité, Maxime Desrosiers a choisi de chanter un classique des Rolling Stone, You Can't Always Get What You Want. Membre du groupe Mordicus, qui a déjà été nommé à l'ADISQ contre Éric Lapointe, le chanteur a vu tous les coachs se tourner pour lui, hormis Pierre Lapointe. Parce qu'il avait envie de se mettre en danger, il a rejoint l'équipe de Marc Dupré.

Leader du groupe Made Them Lions, Mike Valetta a séduit Marc Dupré en seulement trois secondes avec sa voix hautement perchée, avant d'être rejoint par Pierre Lapointe, sur la chanson I'm Not The Only One. C'est ce dernier qui l'aura dans son équipe.

Autre talent confirmé, Jean-Seb Carré a été pendant près de dix ans le violoniste de Céline Dion. Il a maintenant choisi de se mettre en avant et son interprétation de Somebody, de Bryan Adams, a fait des flammèches dans le studio. Épris de rock, il a intégré l'équipe d'Éric Lapointe, pour le plus grand plaisir du coach.

À l'issue de l'émission, l'équipe de Marc Dupré compte quatre candidats, alors que celles d'Isabelle Boulay, Éric Lapointe et Pierre Lapointe en comptent cinq.