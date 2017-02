Des couples de détectives qui ont marqué la télévision

Sabin Desmeules 20-02-2017 | 04h00

Ce n'est pas d'hier qu'on jumelle deux personnages aux tempéraments complémentaires dans des séries policières. De Chapeau melon et bottes de cuir à Cardinal, en passant par Les deux font la paire et Claire de lune, ces émission mettent souvent en vedette des duos d'enquêteurs cololorés.

Parmi les exemples les plus récents, on retrouve Beckett et Castle, de la série Castle, ton la dernière saison est diffusée à Série+. Voici quelques-uns de ces couples d'investigateurs qui ont marqué le petit écran.

Kate Beckett et Richard Castle

Après huit ans, les téléspectateurs doivent dire adieu à Kate Beckett (Stana Katic) et à Richard Castle (Nathan Fillion). La série Castle, que diffuse Séries+, a tiré sa révérence le 14 février, à 22 h. On aura aimé la dynamique entre la rigoureuse, intelligente et carriériste enquêteuse et l'écrivain de romans policiers qui s'inspire, s'amuse, apprend et rigole sur le terrain. Ironiquement, alors que les deux personnages se sont finalement dit oui, les rumeurs voulant que la relation entre les deux acteurs soit de plus en plus tendue persistent. Ça serait d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on voit moins Beckett, maintenant promue capitaine, dans cette saison, et que la série prend fin. N'empêche, ils nous ont offert de beaux moments de télé. Et l'engouement est toujours là! Selon le porte-parole de Séries+, les cotes d'écoute n'ont jamais baissé, et il s'agit de l'une des émissions les plus regardées sur la chaîne. Les adieux seront-ils déchirants?

Julie Beauchemin et Maxime Moreli

Dans Mensonges, Julie Beauchemin (Fanny Mallette) et Maxime Moreli (Éric Bruneau) sont enquêteurs à l'escouade des homicides. Leurs méthodes sont très différentes. Elle déteste le terrain, mais elle est efficace comme pas un durant les interrogatoires. Aucun détail, que ce soit dans le verbal ou dans le non-dit, ne lui échappe. Plus intuitif, Maxime n'hésite pas à scruter les scènes de crime. Un brin mystérieux, il cache un lourd passé sous ses airs d'enquêteur sûr de lui et insouciant. Comment a-t-il pu cacher à son entourage un meurtre qu'il a commis? Il est charmeur. Parlez-en à Julie, qui a craqué pour lui! Elle porte d'ailleurs son enfant. Ils forment non seulement un couple, mais également une équipe d'enfer lorsqu'ils cuisinent un accusé. Ils n'hésitent pas à inverser les rôles du bon flic et du méchant.

Temperance «Bones» Brennan et Seeley Joseph Booth

Temperance Brennan (Emily Deschanel) est surnommée Bones. Pourquoi? Elle est une anthropologue judiciaire, spécialiste des os, appelée à travailler avec le FBI lorsque personne n'arrive à identifier un cadavre. Quand elle collabore à une enquête, elle est épaulée par un agent du FBI, Seeley Booth (David Boreanaz). Elle est brillante; il fait de l'humour. La relation entre les deux, allant de conflictuelle à complice, n'était pas gagnée d'avance. Mais l'amour a triomphé, puisqu'ils sont aujourd'hui mariés et ont deux enfants. Cette série de Fox, que diffuse Séries+, tire à sa fin. À la 11e saison, l'interprète de Seeley Booth a dû s'absenter du tournage pour des raisons de santé, et les scénaristes ont alors envoyé le personnage oeuvrer au privé afin de former de jeunes recrues. Et même Bones était moins présente. La 12e sera l'ultime saison.

Fox Mulder et Dana Scully

S'il y a un «couple» de détectives mythique, c'est bien Dana Scully (Gillian Anderson) et Fox Mulder (David Duchovny), de la série X-Files: Aux frontières du réel. Depuis 1994, l'émission de Fox a tour à tour été diffusée à TQS (saisons 1 à 6) et à Z (saisons 6 à 9). Et on a pu voir la saison 10, qui marquait le retour des deux enquêteurs du paranormal après quelques années de répit, sur Max, l'automne dernier. Agents spéciaux du FBI, ils enquêtent sur des dossiers classés X et des affaires paranormales. Ils forment un duo parfaitement complémentaire: elle est une scientifique rationnelle et sceptique, il est l'illuminé qui voudrait croire que tout est possible. Scully est là pour ramener Mulder sur terre lorsqu'il «s'envole». Malgré leurs différences, ils ont une grande affection l'un pour l'autre.

Kim Blanchard et Paul Devault

Un homme mort n'a connu qu'une seule saison, mais quel duo que celui formé des acteurs Karine Vanasse (Kim Blanchard) et Michel Barrette (Paul Devault)! Dans cette série écrite par Fabienne Larouche et réalisée par Sophie Lorain, les deux protagonistes viennent de deux univers complètement différents. D'un côté, Paul est un policier d'expérience, un vieux routier qui amorce une nouvelle enquête comme tant d'autres. Il vient d'apprendre que sa santé est défaillante. De l'autre, Kim est une jeune carriériste qui a été nommée vice-présidente au développement corporatif de la Banque de commerce internationale. Elle pète le feu! Mais voilà que les deux personnages se retrouvent mêlés à la même enquête quand un cadavre est découvert dans un appartement vide.

Nick Berrof et Ben Chartier

Bon, OK, ils ne forment pas un couple et il n'y a pas de tension sexuelle entre les deux. Mais Nick Berrof (Réal Bossé) et Benoît Chartier (Claude Legault), qui lui a été imposé comme partenaire de travail, forment un duo de patrouilleurs complémentaire et peu ennuyant dans 19-2. En seulement trois saisons, ils nous en ont fait vivre de toutes les couleurs, arrivant même à séduire le Canada anglais, qui a adapté la série (qui en est à sa quatrième année sur Bravo!). Nick, Nicolaï de son vrai nom, est d'origine bulgare. S'il est un policier doué, sa sensibilité lui fait parfois désobéir aux ordres et cumuler les notes d'indiscipline. Il est un rebelle! Rien ne va comme il veut dans sa vie, alors il se fait de plus en plus intransigeant et agressif! Si Ben n'a pas été accueilli à bras ouverts par Berrof, c'est qu'il prend la place du partenaire de ce dernier, victime d'un tragique accident. Il arrive d'un tout autre milieu: il a oeuvré 14 ans pour la SQ au fin fond d'un petit village. Moins porté à se laisser aller à ses émotions, c'est un homme droit qui suit les directives et les règles à la lettre. Son dossier est sans tache. Il détonne beaucoup avec son coéquipier... mais ça donne de forts moments de télé!