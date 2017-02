L'imposteur finaliste au Grand prix Ça m'allume

17-02-2017 | 12h08

La série L'imposteur diffusée à TVA l'automne dernier est en lice pour le Grand prix Ça m'allume qui sera décerné dans le cadre du 9e gala des Zapettes d'or. L'événement s'intéressant aux moments marquant de la télé québécoise se tiendra le 31 mars sur les ondes d'ICI ARTV.

L'œuvre portée par Marc-André Grondin - alias Philippe et Youri - aura par contre fort à faire pour gagner le trophée, car elle devra être préférée à quatre émissions diffusées à ICI Radio-Canada Télé, dont la quotidienne District 31 et la série dramatique Feux. Marquée par la mort du petit Hervé, cette dernière pourrait aussi être la lauréate du prix décerné au Moment d'émotion de l'année. De plus, la jeune Camille Felton, qui mène l'enquête, a de fortes chances d'être choisie en tant que Meilleur espoir.

Une autre vedette de TVA, le chef d'antenne Pierre Bruneau, pour recevoir un honneur. Le moment d'émotion qu'il a créé sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle en novembre dernier, en parlant de son fils Charles décédé en 1988, pourrait lui valoir un prix.

S'il y a une catégorie où la course sera serrée, c'est bien celle du Meilleur méchant de l'année. Parmi les finalistes, on note l'inquiétant Milan Garnier (Éric Bruneau) de Blue Moon II, le caïd qui n'entend pas à rire Robert Foster (Sébastien Huberdeau) dans Ruptures II ainsi que le tourmenté Séraphin Poudrier (Vincent Lecerlc), vedette des Pays d'en haut.

Deux fois Véro

L'humour de Véronique Cloutier continue de toucher la cible. Du moins quand il est proposé sous la forme de parodie. À preuve, son sketch «Dixtric 31» proposé dans le cadre de Votre beau programme pourrait bien être l'Éclat de rire de l'année. Par contre, elle n'a pas de quoi se réjouir avec sa deuxième nomination pour son émission qui se retrouve dans la course pour l'obtention du Prix spécial du Réparateur.

Les autres productions du petit écran qui n'ont pas obtenu la faveur du public et des critiques sont les téléréalités Barmaids et Célibataires et nus Québec, le jeu Coup de foudre avec Mathieu Baron et le rendez-vous musical Permis de chanter animé par Mario Tessier.

Les gagnants seront choisis par les téléspectateurs qui peuvent voter jusqu'au 19 mars en ligne (cestjustedelatv.artv.ca/les-zapettes-d-or).

Le prochain gala des Zapettes d'or sera animé par Anne-Marie Withenshaw. Elle sera épaulée par Serge Denoncourt, Dave Ouellet et Thérèse Parisien.

Les finalistes des 7 catégories:

Meilleur espoir de l'année

Camille Felton - Feux, Mes petits malheurs

Sam-Éloi Girard - Conseils de famille

Simon Lacroix - Lâcher prise

Karelle Tremblay - Unité 9, Jérémie

Lou-Pascal Tremblay - Jérémie

Meilleur(e) méchant(e) de l'année

Robert Foster interprété par Sébastien Huberdeau - Ruptures II

Milan Garnier interprété par Éric Bruneau - Blue Moon II

Bidou Laloge interprété par Rémi-Pierre Paquin - Les pays d'en haut

Jean O'Gallagher interprétée par Micheline Lanctôt - Fatale-Station

Séraphin Poudrier interprété par Vincent Leclerc - Les pays d'en haut

Moment d'émotion de l'année

Pascal Robidas - Deuxième chance

La famille Dion - En direct de l'univers de Céline Dion

La mort du petit Hervé - Feux

Le bébé entre la vie et la mort - De garde 24/7

Pierre Bruneau - Tout le monde en parle

Éclat de rire de l'année

Céline et Josélito: Au-delà du rêve - Info, sexe et mensonges

Danièle Henkel interprétée par Anne Dorval - Bye Bye 2016

Dixtric 31 - Votre beau programme

Julie Snyder - La soirée est (encore) jeune

Rupture de mémoire - Les Appendices

Prix C'est juste du Web

Corde sensible

Hypno

Herby

La pratique du loisir au Canada_

Vérités et conséquences avec Louis T.

Prix spécial du Réparateur

Barmaids

Célibataires et nus Québec

Coup de foudre

Permis de chanter

Votre beau programme

Grand prix Ça m'allume

Deuxième chance

District 31

Feux

L'imposteur

Lâcher prise