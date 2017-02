La Voix V : la musique dans le sang

Samuel Pradier 20-02-2017 | 04h00

Désirée, 20 ans, Rosemère

La musique est arrivée sous la forme d'un violon dans la vie de Désirée. «J'avais six ans lorsque mon grand-père m'a demandé si je voulais apprendre d'un instrument. J'ai choisi le violon, mais je n'étais pas très bonne. C'est plus tard, quand j'ai découvert le piano que j'ai vraiment accroché à la musique.»

Sa rencontre avec les textes de Pierre Lapointe va lui donner envie de poursuivre son rêve de chanter et de faire de la musique. «Il a toujours de très belles paroles qui sont le fun à interpréter. J'ai essayé d'écrire, mais ça me fait peur. Quand je compare mes textes avec ceux de Pierre, je ne me sens pas à la hauteur, mais ça me donne le goût de me dépasser dans mon écriture.»

Depuis quelques années, Désirée a aussi découvert une autre passion: travailler avec des jeunes autistes. «Mon frère est Asperger et il allait dans un centre de répit, les fins de semaine. Lorsque j'ai eu 16 ans, je me suis dit que je pourrais travailler dans ce genre de centre et je suis tombée en amour avec cette clientèle.»

À La Voix V, Désirée sera coachée par Éric Lapointe. «La manière dont j'interprète les chansons va davantage de pair avec Éric.»

Tova Stolaw, 27 ans, Lachute

Avec un grand-père violoniste à l'Orchestre symphonique de Montréal et un père bassiste dans le milieu du jazz, il y avait peu de chance que Tova ne s'intéresse pas à la musique. Depuis l'adolescence, elle chante sur scène, et La Voix V représente un nouveau défi pour elle.

Le second cancer de sa maman l'a aussi motivée à se dépasser pour tenter de rester le plus longtemps possible dans l'aventure. «Ma mère est une personne extrêmement importante dans ma vie, et elle est ma fan numéro 1. Passer au travers de toute cette aventure, pendant que ma mère est en chimiothérapie, ça m'a motivée à l'encourager et ça lui a donné tellement de raisons d'être heureuse.»

Après avoir vu Éric Lapointe se lever sur son fauteuil pour appuyer sur son bouton avec ses bottes, Tova a été surprise de voir les trois autres coachs se retourner pour elle. «J'ai choisi Marc parce qu'il m'a touchée en racontant les souvenirs associés à ma chanson, avec son père dans sa voiture. Je chante pour ça, pour l'émotion et le bienfait que ça peut apporter aux gens.»

Jean-Seb Carré, 39 ans, Boucherville

Attaché à son violon depuis l'âge de trois ans, Jean-Seb Carré a eu une carrière de musicien exceptionnelle durant dix ans aux côtés de Céline Dion. «J'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai pu vivre des émotions incroyables devant des salles, des stades et des arénas remplis à craquer. C'était comme un rêve pour un musicien, avec des conditions de tournée impeccables. Ensuite, à Las Vegas, on avait une stabilité qui n'existe quasiment pas dans le milieu de la musique. Je me suis acheté une maison, j'ai rencontré ma copine, on a eu des enfants...»

Après le non-renouvellement de son contrat dans l'équipe de Céline, le violoniste a connu une cassure. Il n'avait plus envie de faire de la musique, la dure réalité lui avait enlevé le goût. Mais comme dans toutes les épreuves, le naturel est revenu et La Voix V représente pour lui un nouveau départ musical. «En allant aux auditions à l'aveugle, je m'étais dit qu'il fallait qu'au moins une chaise se retourne. Si personne ne s'était retourné, ça aurait été dur. Mais les quatre coachs se sont tournés et j'ai choisi Éric parce que c'est un gars vrai et authentique. Il me représente davantage.»