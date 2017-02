Mario Tessier et Anne-Marie Withenshaw: une quotidienne cet été

16-02-2017 | 15h37

Un nouveau tandem vient d'être créé en prévision de l'été au petit écran. À compter du 5 juin, Mario Tessier et Anne-Marie Withenshaw seront à la barre d'un rendez-vous quotidien sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

Appuyés par des chroniqueurs et portés par la musique, les deux animateurs (elle habitant dans le «514» et lui le «450») aborderont divers sujets. Pour Anne-Marie Withenshaw, ce magazine se résume à trois «C» - «cuisine», «culture» et «consommation» - et trois «M» - «musique», «Mario» et «mojito».

La formule privilégiée sera légère, très près du public et ne s'attardera pas uniquement à ce qui se fait au Québec, a-t-on assuré.

«On a une volonté de faire participer tout le Québec et la francophonie canadienne», a précisé l'animatrice de C'est juste de la TV.

Bain de foule

Sans titre pour l'instant, l'émission sera proposée en semaine, de 16 h 30 à 18 heures. Elle sera enregistrée dehors à Montréal, dans un lieu «naturellement grouillant de vie et de verdure», a précisé Anne-Marie Withenshaw.

Un des souhaits de l'équipe est d'être entouré de beaucoup de gens. «Visuellement, on va complètement ailleurs d'où on a été au cours des dernières années à la télé», a précisé Mario Tessier sans toutefois vouloir dévoiler le lieu exact.

«Ce ne sera pas le Jardin botanique», a par contre assuré la femme du duo. «Ni le sauna du centre-ville», a ajouté avec humour son futur comparse pour qui il s'agit d'une première coanimation homme femme.

La production de ce rendez-vous sera assurée par Fair-Play.