Voyez Thor, en très mauvais coloc, dans une vidéo comique

16-02-2017 | 12h34

Le superhéro Thor et son coloc Darryl Jacobson sont de retour dans une nouvelle capsule racontant de façon très comique leur cohabitation pas si simple que ça.

Cette deuxième vidéo fait suite à celle partagée au mois d'août dernier et dans laquelle on voyait Thor (Chris Hemsworth) vexé de ne pas avoir fait partie du film Capitaine America: la guerre civile, mettant en vedette justement Capitaine America et Iron Man.

Cette fois, les colocataires se disputent à propos du paiment du loyer. Dans la scène qui dure une minute, Darryl indique au superhéro qu'il ne peut pas payer le loyer avec la monnaie et les objets venant d'Asgard. Il lui suggère donc de se trouver un emploi.

«Un travail? Sérieusement, j'ai un travail! Je sauve la planète!», répond Thor en rigolant. Le Dieu d'Asgard, vêtu d'un short coloré et montrant avec plaisir son torse musclé, fini par dire: «Je crois qu'on a besoin d'un servant (...) C'est décidé nous allons avoir un servant!», dit-il avant de partir à vélo, laissant en plan son coloc.

Voyez ci-bas la première capsule dans laquelle Thor nous présente Darryl et explique sa vie sur Terre parmi les humains.

Le troisième volet des aventures de ce Dieu venu d'une autre planète, Thor: Ragnarok, doit sortir le 3 novembre 2017. Les rumeurs veulent que le personnage de Darryl soit présent dans le prochain film.