Pierre-Yves Lord remplacera Jean-Philippe Wauthier

15-02-2017 | 17h05

On connaît maintenant l'identité de celui qui remplacera Jean-Philippe Wauthier aux côtés de Patrick Lagacé sur le plateau de Deux hommes en or l'automne prochain à Télé-Québec. Il s'agit de Pierre-Yves Lord.

«Pierre-Yves est reconnu pour sa curiosité, sa répartie et sa passion pour l'actualité, souligne Denis Dubois, directeur général des programmes de Télé-Québec, dans un communiqué émis mercredi. Son parcours professionnel, et le regard critique qu'il pose sur l'actualité sont autant de qualités qui font de lui un animateur et un complice de choix pour cette émission.»

Animateur des Dieux de la danse, de La soirée est (encore) jeune et bientôt d'un talk-show estival aux côtés de Rebecca Makonnen à ICI Radio-Canada Télé, Jean-Philippe Wauthier avait pris la décision de quitter l'équipe de Deux hommes en or en novembre dernier.

Au micro de son émission Radio PY à CKOI depuis 2014, Pierre-Yves Lord se retrouvera aussi à TV5 cet automne grâce au rendez-vous de voyage Les flots, une nouveauté.

Le magazine socioculturel en est à sa quatrième saison sur les ondes de Télé-Québec. Il est diffusé tous les vendredis à 21 heures.