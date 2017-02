Occupation Double : un survol des meilleurs moments

15-02-2017 | 14h35

Les producteurs d'Occupation Double ont partagé une vidéo mercredi rassemblant quelques-uns des meilleurs moments des 10 dernières saisons.

On apprenait en décembre que la populaire téléréalité diffusée entre 2003 et 2013 à TVA sera présentée sur la chaîne V dès octobre 2017. Dans le but de faire patienter les téléspectateurs, la vidéo revisite quelques moments croustillants des dernières années.

Il y a notamment plusieurs baisers échangés au cours des saisons ainsi que des moments chauds à la plage. On y voit aussi plusieurs candidats qui avaient marqué les fans de l'émission dont l'ancien couple formé de Chrystina Boudreault et Dany Simard (Occupation Double au Portugal), Laurie Doucet qui pogne les nerfs (Occupation Double en Californie), la Brésilienne Cintia qui crie dans la maison (Occupation Double en Espagne) ou encore le danseur nu du 281 Jimmy (Occupation Double à Whistler).

C'est aussi l'occasion de revoir certaines scènes dont celle où Maripier Morin et Grégoire font de la poterie (saison 3). Ou celle lorsque Nancy remporte la victoire à contrecoeur, n'étant plus sûre de ses sentiments pour George-Olivier (Occupation Double au Portugal). Et surtout, il y a plusieurs images des nombreux voyages réalisés par les participants au fil des ans.

La 11e édition aura droit à un concept revampé, avait précisé la production en décembre. On ne sait toutefois pas qui animera l'émission. Éric Salvail, Joël Legendre, Pierre-Yves Lord et Sébastien Benoît ont déjà été à la barre de cette téléréalité développée chez Productions J, la boîte de Julie Snyder.