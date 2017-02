Andrée dans Mémoires vives : Dominique Quesnel se confie

Daniel Daignault 22-02-2017 | 04h00

La comédienne avoue avoir beaucoup de plaisir à défendre son personnage d'Andrée dans Mémoires vives qui est loin d'avoir une vie calme. Après avoir été victime d'une agression sexuelle et vécu une grossesse non désirée, Andrée est maintenant mère d'un petit garçon.

Dominique, la situation d'Andrée n'est vraiment pas évidente...

Ça fait beaucoup de choses! Êtes-vous surprise qu'elle ne se soit pas fait avorter?

Sauf que, finalement, Andrée a décidé de garder son fils...

Dans le cas d'Andrée, on a envie de la prendre dans nos bras et de lui demander comment elle a pu traverser tout ça...

Si Andrée était une de vos amies, qu'aimeriez-vous lui dire?

Andrée finira-t-elle par être sereine à travers tout ce qu'elle vit?

Y a-t-il des ressemblances entre votre personnage et vous?

Quel est son plus gros défaut?

C'est clair! Ce n'est quand même pas rien, ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas comme si elle avait eu un bébé avec Alex (Jean Petitclerc). Cet enfant est né d'un traumatisme: Andrée a été enlevée, séquestrée, violée... Puis, alors qu'elle était dans un état dépressif à la suite de son enlèvement, elle a appris qu'elle était enceinte.Dans la bible de Mémoires vives (un document de travail qui présente les personnages et les intrigues), il était indiqué qu'Andrée avait longtemps souhaité des enfants et que ç'avait été très difficile pour elle de tomber enceinte de ses jumeaux. Alors, je crois qu'Andrée s'est dit que même si elle ne voulait pas garder cet enfant-là, il y aurait une famille quelque part qui pourrait en profiter.Oui. Ce n'était pas une décision facile à prendre. En même temps, subir ou non un avortement n'est jamais une décision qu'on prend à la légère...En effet, mais il faut dire qu'elle a beaucoup d'amour dans sa vie. Son chum, Alex, l'aime beaucoup et il est fin avec elle. Il y a aussi ses jumeaux. Ça lui donne de la force. Je pense que, dans les moments difficiles, ça lui rappelait qu'elle ne pouvait pas s'écraser.Je lui dirais de parler. Parce que se sentir écoutée, ça fait toujours du bien. D'ailleurs, Claire (Marie-Thérèse Fortin) est vraiment excellente en ce sens. Elle n'est pas du genre à condamner les autres, elle va plutôt les écouter. Cela dit, c'est parfois difficile de ne pas porter de jugement. Quand j'ai lu les textes de Mémoires vives, mon premier réflexe a été de dire: «Voyons donc, comment peut-elle garder cet enfant?» Puis, j'ai réfléchi aux raisons qui pouvaient motiver son choix, et j'ai finalement réalisé que c'était d'une grande beauté d'accepter de porter un enfant sans savoir si on va être capable de l'aimer et de le materner.C'est un peu ça qui va arriver. Cet enfant va être accueilli par toute une famille, et je pense qu'Andrée va accéder à une certaine paix à travers l'acceptation du bébé. Elle va réaliser que cet enfant n'a pas choisi son père, ce n'est pas de sa faute s'il est l'enfant de Franck Manseau (Stéphane Jacques).Avant qu'elle ne se fasse enlever, Andrée était une fille assez joyeuse et elle avait un franc-parler. En ce sens, on se ressemble. Aussi, l'amitié est une valeur importante pour elle, tout comme pour moi.

Je dirais que son empathie pour les autres prend beaucoup de place. Elle ne pense peut-être pas assez à elle. C'est une qualité, mais quand ça se retourne contre soi, ça devient un défaut.

Mémoires vives, mardi 21 h, à Radio-Canada.