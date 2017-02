La chaîne Véro.tv est lancée!

Yan Lauzon 14-02-2017 | 15h34

Quelques semaines seulement après le début de son émission Votre beau programme à ICI Radio-Canada Télé, Véronique Cloutier a lancé officiellement, mardi, sa chaîne Véro.tv.

Avec l'arrivée de cette section, ICI Tou.tv Extra s'enrichit immédiatement de 10 nouveautés. De ce nombre, huit sont produites par KOTV, la boîte de Louis Morissette, dont le magazine culinaire Trois fois par jour avec Marilou et Alexandre Champagne ainsi que la drôle de websérie Les loges portée par Patrice Coquereau.

À cela, il faut ajouter les deux rendez-vous de Véronique Cloutier: la série d'entrevues Rétroviseur (pour laquelle Pauline Marois et Guy A. Lepage, entre autres, ont accepté de retourner dans le passé) et le documentaire en six épisodes Les Morissette et moi qui s'attarde à la vie du couple chouchou du Québec et dans lequel il est notamment question de son commencement.

Si c'est Louis Morissette qui a avancé l'idée d'une chaîne pour sa femme il y a un an et demi, c'est la touche de Véronique Cloutier qui se fait sentir un peu partout dans la programmation.

«On a commencé tout ça dans le plus grand des secrets. Évidemment, je me suis beaucoup, beaucoup impliquée dans les choix de contenus dans toutes les émissions», a tenu à préciser la principale intéressée.

Un accouchement

L'ajout de Véro.tv représente une grande étape pour Tou.tv Extra, en ligne depuis 2014. «C'est un moment important, un moment charnière dans la vie de Tou.tv Extra», a précisé Christiane Asselin, première directrice contenu et programmation multiécran, Webtélé et ICI Tou.tv.

Un projet qui a mis du temps à naître, mais qui est finalement en ligne. «Autant pour l'équipe de Véro que pour la nôtre, c'est comme un accouchement, a imagé Dominique Chaloult, directrice générale de la Télévision de Radio-Canada. Ça fait assez longtemps qu'on travaille là-dessus. C'est un projet pour moi et les équipes qui est extrêmement important, audacieux, innovant.»

Comédies printanières

Outre les épisodes qui seront ajoutés à diverses productions au cours des prochaines semaines, deux nouveautés comiques viendront garnir la programmation de Véro.tv à temps pour le printemps.

À compter du 23 mars, l'histoire de 13 épisodes de la comédie dramatique Trop - mettant en vedette Evelyne Brochu et Virginie Fortin - s'amorcera. Quatre jours plus tard, il sera possible d'apprécier Anne Casabonne en avocate divorcée qui s'implique très sérieusement dans la vie de sa fille pour la websérie Mère & fille.