Les heureux choix de Marie-Hélène Thibault

Marie-Hélène Goulet 20-02-2017 | 04h00

Marie-Hélène, vous interprétez Lucie dans L'heure bleue. Est-ce vrai que les auteurs ont d'emblée pensé à vous pour l'interpréter?

Comment décririez-vous Lucie?

Avez-vous déjà été témoin d'une telle tragédie, de près ou de loin?

Devant leur peine, Anne-Sophie choisit de fuir, tandis que Bernard reste. En tant que mère, comment réagiriez-vous selon vous?

Vous faites partie du monde artistique depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous étonne de votre parcours jusqu'ici?

Vous avez justement retrouvé Sylvie Moreau dans «L'heure bleue». Était-ce la première fois que vous retravailliez ensemble depuis Catherine?

Oui! Ce genre d'opportunité ne se présente pas souvent dans une carrière. Ça rend ma participation au téléroman encore plus excitante! C'est un réel plaisir de retravailler avec les auteurs Michel D'Astous et Anne Boyer, que j'avais côtoyés dans Le Gentleman, alors que j'incarnais Dorice.Lucie était en quelque sorte le bras droit d'Anne-Sophie avant son départ. Elle est aussi une ex-flamme de Bernard. Depuis le départ de sa femme, il lui donne beaucoup de responsabilités sans toutefois lui transmettre toujours les bonnes indications. Il la reprend et il passe sa colère sur elle.Les personnages centraux de L'heure bleue, Anne-Sophie et Bernard, vivent le deuil d'un enfant.J'en ai été témoin lors du tournage de Providence, au moment où une maquilleuse a perdu sa fille de manière épouvantable. Toute l'équipe et moi, nous sommes allés lui donner notre appui. Je me suis retrouvée sans mots devant une telle tragédie. Voir un enfant dans un cercueil, c'est effrayant!Je pense que je resterais, mais que je changerais plusieurs choses qui m'apparaîtraient futiles.Tout! Je regarde le chemin parcouru et je trouve la route fabuleuse. J'en suis fière! Je me suis fait connaître avec Catherine, alors que je n'aurais jamais cru me retrouver dans un projet comme celui-là. C'est parce que j'ai surmonté ma peur de faire de l'improvisation que j'ai rencontré Sylvie Moreau et que tout s'est enchaîné.

Je pense bien que oui et, ce qui est drôle, c'est qu'en lisant le scénario, je me suis dit que le personnage de Pauline serait parfait pour Sylvie. J'ai su par la suite qu'elle avait obtenu le rôle. Nos personnages sont dans deux univers distincts durant la première saison; nous n'avons donc tourné que quelques heures ensemble, mais nous espérons qu'il en sera autrement pour la suite.

Sur le plateau de Catherine, vous donniez également la réplique à Dominique Michel, dont vous reprenez le rôle de Dominique dans l'adaptation théâtrale du Déclin de l'empire américain à l'Espace Go. Qu'est-ce que ça représente pour vous?

Comment adapte-t-on un tel classique pour le théâtre?

C'est un honneur! Et cela a certainement contribué au fait que j'ai accepté ce personnage. Je l'ai annoncé à Dominique cet automne, et elle était très emballée par cette reprise.

Le médium du théâtre apporte autre chose à l'histoire. Les personnages y deviennent des archétypes qui représentent chacun quelque chose. Le personnage de Dominique, pour sa part, représente tous les choix contraires de ceux que j'ai faits. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfant, pas de chum, mais elle a du pouvoir et une grosse job.

Parfois, je me dis: «Mon Dieu! c'est ce que j'aurais pu devenir si j'avais fait telle ou telle chose différemment!»

Est-ce un constat confrontant?

Non, c'est intéressant. Le défi est de ne pas juger qui elle est. Qui suis-je pour affirmer que ses choix ne sont pas les bons? Ce qui est confrontant dans le propos, par contre, c'est que le personnage demeure, selon les gars, une sous-intellectuelle parce qu'ils ont couché avec elle. Je me demande si, malgré le chemin parcouru depuis les dernières décennies, la condition féminine a vraiment changé...

Il y a quelques années, vous avez participé à une des premières séries web à succès québécoises, Chroniques d'une mère indigne. Êtes-vous plus ou moins indigne maintenant que vos enfants sont adolescents?

Qu'est-ce que vous souhaitez le plus transmettre à vos enfants?

Pour dire vrai, je n'ai jamais vraiment été indigne. Mon travail de comédienne me permet d'avoir la chance de passer beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai pu voir leur développement et dire non à certaines choses au lieu de les laisser tout faire. Il n'en demeure pas moins que, maintenant qu'ils ont atteint 11 et 16 ans, je peux me permettre de les laisser pratiquer des activités tout seuls et de faire une sieste pendant ce temps. Mon fort sentiment de culpabilité m'empêche d'être trop indigne. (rires)

C'est important d'apprendre l'humour aux enfants. Ce n'est pas toujours facile parce que, pendant plusieurs années, ils n'ont pas vraiment de recul sur ce qu'ils font, mais c'est important de savoir rire de soi. Sinon, on demeure un grand bébé pour toujours!

L'heure bleue, le mercredi à 21 h, à TVA . Elle sera aussi de la distribution de la pièce Le déclin de l'empire américain, à l'Espace Go, du 28 février au 1er avril 2017.