Sonia Vachon: «Un des plus beaux cadeaux de ma carrière»

Sandra Godin 16-02-2017 | 04h00

Passionnée d'histoire, Sonia Vachon ne pouvait avoir plus beau «cadeau de la vie» que ce nouveau rôle de Victorine Lirette dans la série Les pays d'en haut. À 50 ans et la feuille de route bien garnie, la vie réserve encore de belles surprises à l'actrice chouchoute des Québécois.

«J'étais tellement heureuse juste d'aller passer l'audition pour le personnage, s'emballe Sonia Vachon à l'autre bout du fil. Je me disais presque que ce n'était pas grave de l'avoir ou non. Juste aller auditionner, et dire ce s textes-là, dans ce langage-là, c'était merveilleux.»

C'est que Sonia Vachon aime beaucoup l'histoire. Surtout cette époque de l'après-guerre où il y avait «plus de naïveté, plus d'insouciance». «Je rêvais de jouer dans Le temps d'une paix», a-t-elle laissé tomber.

L'actrice a donc pris un grand plaisir à tourner dans le village fictif des Pays d'en haut situé à Rawdon, en costume d'époque, se rapprochant donc d'une période qu'elle chérit. Pétillante, sans filtre, et quelque peu accaparante, c'est lundi soir que le personnage de Victorine Lirette est débarqué à Sainte-Adèle, dans le but de courtiser le père Laloge.

D'autres personnages débarqueront au cours de la saison, dont une femme incarnée par Florence Longpré, entre autres.

«Victorine, c'est une dame qui n'a pas de méchanceté, décrit-elle. Elle dit les vraies affaires, et, pour elle, il n'y a pas de drame. Je l'appelle affectueusement la tache bienheureuse. Elle prend de la place!»

La fin de Complexe G

La carrière de Sonia Vachon a toujours balancé entre le drame et la comédie. Ce rôle de Victorine arrive après Complexe G, comédie de TVA qui a été en ondes pendant deux saisons et qui ne sera pas renouvelée.

«C'est une grande déception pour moi, dit-elle. Les gens l'ont beaucoup aimée et on avait besoin d'une série comme ça. Ce genre de sitcoms d'humour-là, il n'y en avait plus à la télé. Oui, il y a des émissions avec des humoristes. Mais pas avec des acteurs. La chaîne Prise 2 rediffuse Km/h, et les gens m'en parlent encore. Des fois, je me demande si on est vraiment à l'écoute du public», déplore-telle.

Elle évoque aussi le bien qu'elle a ressenti à jouer ce personnage de Nathalie dans Complexe G, après avoir passé sept ans à jouer dans Destinées. «Le rôle de Solange était lourd. Elle n'avait pas une vie facile avec son fils autiste et sa dépression.»

Sonia Vachon aime jouer le drame, mais surtout l'humour. C'est donc avec bonheur qu'elle a renoué cette année avec Émile Gaudreault, sur le plateau du film De père en flic 2, qui sortira cet été.

En deuil de son père

Sonia Vachon a eu un début d'année plutôt difficile. Elle a perdu son père le 20 janvier, et se concentre présentement à traverser cette dure épreuve, confie-t-elle l'émotion dans la voix. «Ça va bien, mais on est une petite famille tricotée serrée. Il y a des jours où c'est plus difficile, mais je sens que mon papa est bien. La vie continue, c'est ce qu'il faut se dire.»

Les pays d'en haut est diffusé les lundis 21 h, à Radio-Canada.