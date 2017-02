«Isabelle revient plus en forme que jamais» - Stéphane Laporte

Samuel Pradier 12-02-2017 | 04h36

«C'est une grande première avec de grandes émotions, a expliqué Stéphane Laporte, producteur associé. Autant les candidats, les coachs, Charles Lafortune, tout le monde vit de beaux moments. En ouverture, la chanson-thème, interprétée par les quatre coachs, donne aussi le ton.»

Sans en dévoiler le titre, le producteur associé raconte qu'elle résume parfaitement bien la symbolique de l'émission.

«Ce texte traduit parfaitement le moment de vulnérabilité lorsqu'un candidat pousse la porte de «La Voix» et va lancer sa voix vers les fauteuils des coachs, dans le public et de l'autre côté de l'écran en espérant qu'elle touche les cœurs. Il donne sa voix comme on donne un cadeau. C'est un hymne à la voix! J'ai hâte que les gens la découvrent.»

De grands artistes

«Dès les premières minutes de l'émission, on va pouvoir constater à quel point il y a du talent à profusion. Je pense que ça annonce une grande cuvée. Plus que jamais, on va voir un grand spectre de styles musicaux.»

En effet, les candidats de cette première émission sont très disparates, de l'audition acoustique, toute en douceur, à un candidat qui va battre le record de décibels des cinq dernières années. «On a vraiment tous les sons, toutes les tendances et tous les styles.»

Aux côtés de Marc Dupré, Éric Lapointe et Pierre Lapointe, Isabelle Boulay fait un retour éclatant dans son fauteuil rouge. Les quatre coachs ont tous une expérience de l'émission et sont dans une dynamique compétitive. «Pierre Lapointe est le gagnant de l'an passé, il détient le titre. Marc a une grande expérience depuis cinq ans, Isabelle revient plus en forme que jamais et Éric prend du galon chaque saison. Ils représentent tous un style musical différent. On est dans une année où tout peut arriver entre les coachs.»

Selon Stéphane Laporte, cette saison est l'année de tous les plus : plus de styles musicaux, de propositions artistiques, de personnalités fortes, et encore plus un carrefour de candidats qui viennent de partout.