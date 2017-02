Tournage difficile pour Selena Gomez

09-02-2017 | 15h49

Selena Gomez a eu du mal à tourner sa nouvelle série. La chanteuse et comédienne est la productrice exécutive de la série Netflix, 13 Reasons Why, une adaptation du roman de Jay Asher publié en 2007 - le portrait d'une adolescente qui explique pourquoi elle décide de se suicider.

En août 2016, Selena Gomez a annulé sa tournée et a passé 90 jours en cure de désintoxication pour traiter des problèmes de santé liés à un lupus. Et apparemment, la douleur provoquée par la maladie a rendu le tournage de la série particulièrement éprouvant. «Je dirais que ma propre expérience au lycée s'est vue amplifiée par le projet, a-t-elle raconté à Entertainment Tonight. Je ne dirais pas que c'était pire, mais ça l'a rendu plus difficile. Pour être parfaitement franche, je n'allais vraiment pas bien quand la production a démarré. J'ai disparu pendant 90 jours, et j'ai rencontré un tas de gamins qui m'ont parlé des mêmes problèmes que ceux que les personnages de la série rencontrent.»

Bien qu'elle ait grandi sous les projecteurs depuis son plus jeune âge, à 24 ans, Selena Gomez reconnaît que ça ne l'a pas empêchée d'avoir la même adolescence que n'importe qui. «Que ce soit les autres gamins, ou le fait de grandir dans le plus grand lycée du monde - Disney Channel - ce sont toujours des adultes qui ont eu l'audace de me dire quoi faire de ma vie, s'est-elle souvenue. Moi aussi j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait. Je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir.»

De fait, elle a pu projeter ses propres problèmes dans sa nouvelle série, qui sera disponible à partir du 31 mars. «J'étais là pour le dernier épisode. J'étais dans un triste état, rien que de voir tout ça prendre vie, parce que ça ressemblait vraiment à ce que j'avais vécu. Ça m'a touchée très personnellement», a fini par expliquer Selena Gomez.