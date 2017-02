Une première bande-annonce pour la série Iron Fist

08-02-2017 | 08h45

Netflix a dévoilé mardi une première bande-annonce de la série consacrée au super-héros au poing d'acier de Marvel, Iron Fist.

Disponible le 17 mars sur Netflix, la première saison de Marvel's Iron Fist s'annonce haletante à en croire cet aperçu.

On y découvre Finn Jones interprété Daniel Rand, alias Iron Fist, réapparaître mystérieusement à New York, quinze ans après un crash d'avion, bien déterminé à renouer avec son passé et à reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Son retour à la civilisation n'a pour but réel que de retrouver l'assassin de ses parents pour se venger.

Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, David Wenham et Jessica Stroup complètent la distribution de la série fantastique.