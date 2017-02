Cheval-Serpent : dans l'univers des danseurs nus!

Patrick Delisle-Crevier 13-02-2017 | 04h00

Pier-Olivier Paquet

Francisco Randez

Martin Vachon

Alexandre Landry

Claude Bégin

Sophie Prégent devient Dorice McQuade

«Mon personnage se nomme Billy. C'est un gars relativement maladroit et un peu baveux. Avec sa ceinture blanche et ses chaînes en or, c'est un vrai «douchebag»!»«Pete est le danseur vétéran du club. Malheureusement, certaines circonstances vont faire en sorte qu'il perdra son emploi. Il va donc tenter de reconquérir son poste.»«Bob, c'est le DJ du bar. C'est un employé fidèle; il connaît bien le club et les clients. Son univers à lui, c'est son petit «boot» de DJ. Cela dit, il a une belle complicité avec les danseurs.»«Julien est un gars un peu bucolique. Il ne "fitte" pas vraiment avec les autres danseurs et il ne fait pas l'unanimité, d'autant plus qu'il fréquente la fille de la patronne. C'est aussi un passionné de danse.»«Je joue Frank James, un danseur un peu mystérieux. On ne sait pas grand-chose de lui.On ignore d'où il vient et où il s'en va. C'est un gars assez spécial; il me ressemble un peu dans son attitude.»

Sophie, tu es déjà une habituée des textes de Danielle Trottier, puisque tu as incarné le personnage de Marie-France Caron dans Unité 9. Que retiens-tu de ce personnage?

Ç'a sans doute été un des rôles les plus marquants de ma carrière. Ç'a été un rôle de courte durée, mais tout de même important pour moi. Je pense qu'il a aussi été marquant pour les gens, car on m'en a beaucoup parlé. J'étais très attachée à ce personnage, ç'a été un coup de foudre pour moi!



Parle-nous de ton personnage dans la série Le Cheval-Serpent...

Je campe Dorice McQuade, la propriétaire du club. C'est une femme qui a de la poigne et qui dirige bien son entreprise. Elle gravite dans un univers glauque pour certains, mais elle aime cet endroit et elle a une bonne relation avec ses employés.



Quels sont tes projets après ce tournage?

Je vais retourner à mon travail de directrice de l'Union des Artistes, et je vais passer un moment à ne faire que ça. J'ai eu à faire de véritables miracles, ces derniers temps, pour conjuguer ce poste et mon métier de comédienne. J'éteignais des feux durant mes pauses de tournage! Là, j'ai envie de me consacrer à une seule chose pendant un moment. Je ne pourrais pas maintenir ce rythme de fou à l'année, mais mon métier de comédienne demeure important, et c'est certain que je vais toujours prendre le temps de considérer les beaux rôles qui s'offrent à moi.