Des images prometteuses du retour de La Voix (vidéo)

07-02-2017 | 10h18

À quelques jours de la première de La Voix V à TVA, une bande-annonce a été mise en ligne pour faire patienter les téléspectateurs.

Le début des auditions à l'aveugle, dimanche, marquera le retour d'Isabelle Boulay, qui prend la place d'Ariane Moffatt sur le plateau de la populaire émission.

La chanteuse et les trois autres coachs - Marc Dupré, Éric Lapointe et Pierre Lapointe - semblent en pleine forme sur le plateau. «T'es-tu prêt à te battre?», lance d'ailleurs ce dernier dès le début du montage vidéo.

À la lumière des images offertes, on peut également s'attendre à des moments de fortes émotions.

«On vient de vivre de quoi, là», affirme Marc Dupré. «On vient de vivre un moment», renchérit Pierre Lapointe, coach gagnant de la précédente édition qui a couronné Stéphanie St-Jean.

Un coup de pouce

Dès dimanche, les coachs s'affaireront à former leur équipe. Une fois leur tâche complétée, Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Marc Dupré et Pierre Lapointe pourront respectivement compter sur les conseils des mentors Paul Daraîche, Michel Pagliaro, Corneille et Les Sœurs Boulay.

La cinquième mouture de La Voix débute ce dimanche, à 19 h 30, sur les ondes de TVA, avec Charles Lafortune à l'animation.

Voyez ici Marc Dupré, coach depuis le tout début de l'émission, qui donne rendez-vous aux téléspectateurs pour la première, dimanche.