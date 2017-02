Kristen Stewart a surmonté ses peurs pour SNL

Avec Splash News 06-02-2017 | 14h12

Kristen Stewart a dû surmonter ses peurs pour participer à la populaire émission Saturday Night Live, samedi soir à NBC.

En fait, l'actrice de 26 ans aurait reçu à plusieurs reprises l'invitation pour se présenter à l'émission où de nombreux sketchs humoristiques sont présentés chaque semaine par des habitués et des vedettes invitées.

«Pendant 6 ans, j'ai été une vraie froussarde et finalement je me suis dis à un moment qu'il fallait bien que je me lance, non?», a-t-elle dit au Tonight Show il y a quelques jours. «Et si je me plante, ça me rendra plus forte», a-t-elle poursuivi.

La star de la saga Twilight se serait préparée pendant une semaine pour sa performance en direct.

En 2010, elle aurait dit à E! News qu'elle était très critique envers ceux qui participent à l'émission.

«Je suis tellement gay, mec!»

La présence de Kristen Stewart à SNL a finalement été très remarquée, surtout en raison des nombreuses flèches qu'elle a envoyées au président américain Donald Trump.

Dès son monologue d'ouverture, elle est revenue sur les 11 tweets que l'actuel président a écrit sur elle en 2012. Celui-ci la critiquait pour avoir trompé son amoureux de l'époque, Robert Pattinson.

«Bref, le président n'est pas fou de moi et c'est tellement correct. Et Donald, si tu ne m'aimes pas, tu vas sans doute m'aimer encore moins parce que j'anime SNL ce soir et je suis tellement gay, mec», a dit l'actrice, ce qui a fait bien rire le public.

Puis, celle qui fréquenterait depuis peu le mannequin Stella Maxwell s'est laissée aller sur scène, lâchant même un blasphème bien senti à la fin de son sketch d'introduction.