The Young Pope: embrouilles au Vatican

Élu contre toute attente à la tête de l'Église catholique, un jeune pape aux allures de rock star crée une véritable tempête politique lorsqu'il atteint le sommet de la hiérarchie du Vatican. Celui qui règne sur l'institution millénaire avec une main de fer est cependant tourmenté par son propre passé, et sa relation avec Dieu est tout aussi turbulente...

Réalisée par Paolo Sorrentino - qui a remporté en 2014 l'Oscar du meilleur film étranger pour La grande Bellezza -, cette série à grand déploiement, dont la première saison est actuellement diffusée sur les ondes de HBO Canada, est un véritable ovni dans le paysage télévisuel. Avec une esthétique aussi léchée que celle de la série Hannibal et un protagoniste aussi tordu que celui interprété par Kevin Spacey dans House of Cards, cette coproduction italo-franco-espagnole ne ressemble à rien de ce qui a été présenté au petit écran jusqu'à maintenant.

Entre rigidité et tourment

Avant toute chose, il faut admettre que le sujet est aussi intrigant que controversé.

Interprété par Jude Law, Lenny Belardo est un jeune cardinal au passé trouble qui, à 47 ans, est élu pape par un collège formé de cardinaux influents qui voient en lui un pantin qu'ils pourront manipuler à leur guise. Or, une fois élu, celui qui a choisi le nom de Pie XIII prend goût au pouvoir et se montre peu enclin à se faire dicter sa conduite. Parfois rigide et pompeux, parfois fragile en raison de ses tourments passés, il deviendra vite un des personnages les plus ambigus de l'histoire du christianisme.

En guerre ave Dieu?

Avec sa symbolique omniprésente et son humour gris, parfois noir, The Young

Pope est une production déstabilisante. Dans la peau de ce Pie XIII plus grand que nature, Jude Law prête ses traits et sa voix à un pape qui fume, joue au billard, jongle avec des oranges, boit du Cherry Coke Zero au déjeuner et se montre des plus aptes au jeu de la politique qui est menée dans les coulisses du Vatican.

Ses valeurs ainsi que sa façon d'interpréter les règles et les commandements divins sont dictés par le souvenir de l'abandon dont il a été victime le jour où, encore enfant, ses parents l'ont laissé à la porte d'un orphelinat afin de poursuivre un mode de vie hédoniste.

Un geste qui a laissé de graves séquelles dans le coeur du pontife, et qui a assurément une influence sur ses prises de position souvent draconiennes et imprévisibles.

Les échos du Vatican

Avec sa prémisse improbable, The Young Pope a été l'objet de nombreuses plaisanteries sur internet avant même la diffusion du premier épisode. Les mauvaises langues ont toutefois dû se rétracter, puisque le succès indéniable de la série a poussé les dirigeants de la chaîne câblée à commander une seconde saison.

À l'ère où le pape François apporte un vent de tolérance et de renouveau au sein de l'Église catholique, on peut par ailleurs s'attendre à ce que la série et son héros fassent grand bruit dans les coulisses du Vatican. «C'est le problème du Vatican, pas le mien!» a lancé le réalisateur au magazine Variety quand on lui en a fait la remarque. Je crois toutefois qu'il n'y aura pas de problème. Si les dirigeants religieux regardent la série jusqu'à la fin, ils verront que c'est une oeuvre qui aborde leur monde avec curiosité, honnêteté, et sans aucun désir de provoquer. L'idée n'est pas de dépeindre des préjugés ni de faire preuve d'intolérance. Au contraire, la série sonde, dans les limites de 10 épisodes, les contradictions et les difficultés ainsi que les aspects fascinants du clergé.»



Jude Law: la tête de l'emploi

Une prestation remarquable!

De la sœur volante à «preacher»

Jude Law, qui a lui-même causé son lot de scandales par le passé, notamment en raison de son amour de la fête, de ses infidélités et de ses nombreuses relations frivoles, a peut-être trouvé, dans le rôle de ce jeune pape, le plus grand défi de sa carrière. À tout le moins, il incarne ici le personnage le plus controversé de sa filmographie! «La plus grande bataille de Lenny est celle qu'il mène contre lui-même, précise l'Anglais de 44 ans. Il cherche sa place, et il doit vivre avec l'idée que personne ne l'a jamais réellement aimé. Pour Paolo (Sorrentino, le réalisateur), The Young Pope est avant tout une série sur la solitude, un sentiment que nous avons tous déjà vécu et auquel nous devons tous faire face. C'est une quête qui peut être incroyablement instructive, mais aussi très pénible.»Dans The Young Pope, Diane Keaton incarne la soeur Mary, la conseillère spirituelle du pape Pie XIII, qui est en tous points son opposé. Ouverte, accueillante, pragmatique et d'une grande humilité, elle est un contrepoids à la démesure du jeune pape. Cela dit, elle n'est tout de même pas dépourvue d'un petit côté décalé, comme pourront le découvrir les téléspectateurs au fil des épisodes de la série à succès.

Il est assez rare qu'une série fasse d'un personnage qui porte la soutane (ou un autre accessoire vestimentaire à vocation religieuse) son héros.

Mis à part La soeur volante et Les oiseaux se cachent pour mourir, il est difficile de trouver des exemples marquants «dans les voûtes». Ces dernières années, toutefois, certaines productions ont osé s'aventurer sur ce terrain sacré. C'est le cas de la somptueuse série historique Borgia, dans laquelle Jeremy Irons interprète le controversé pape Alexandre VI.

La série Preacher, basée sur une bande dessinée, nous a également proposé un révérend à l'âme un peu tordue, et à l'autre bout du spectre, Little Mosque on the Prairie nous a entraînés, l'espace de quelques saisons, dans le quotidien d'un imam de la Saskatchewan.

Et au Québec?

Par ailleurs, l'importance de la religion dans notre propre histoire explique peut-être pourquoi des figures liées à l'église sont plus nombreuses dans nos téléromans. On pense notamment au curé Labelle des Pays d'en haut, au chanoine Caron dans Montréal P.Q., au père Lavallée de Nos étés ou encore au fameux Dominic que Mimi tente de faire défroquer dans La galère. Signe des temps qui changent, Georges, l'aumônier d'Unité 9, a récemment laissé sa place et sa chapelle au profit d'une nouvelle venue, Monlam, incarnée par Karen Elkin. Ce personnage pour le moins zen arbore les étoffes et les couleurs des moines bouddhistes. La preuve d'une nouvelle ouverture? Dieu seul le sait.