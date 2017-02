Stranger Things promeut sa 2e saison lors du Super Bowl

06-02-2017 | 10h49

Netflix a choisi le Super Bowl 2017 pour dévoiler la bande-annonce de la deuxième saison de sa série Stranger Things, révélant par la même occasion qu'elle sera diffusée le 31 octobre prochain.

Les fans de Stranger Things pourront donc se faire une soirée frisson pour Halloween et découvrir la deuxième saison de la série. Grâce à cette bande-annonce, on sait déjà que Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) et Lucas (Caleb McLaughlin) feront leur retour dans ce nouveau volet.

Dans la vidéo, les trois protagonistes se présentent dans les costumes des Ghostbusters (chasseurs de fantômes), puis des images plus rapides mettent en avant de nouveaux phénomènes étranges.

Créée par Matt et Ross Duffer, la série de science-fiction met en scène des phénomènes surnaturels liés à un laboratoire. La première saison a été diffusée par Netflix en juillet 2016.