Un clin d'oeil à 'N Sync dans la publicité de la boisson Bai

06-02-2017 | 10h03

Justin Timberlake fait une apparition dans une publicité très comique présentée dimanche soir lors du Super Bowl LI et faisant la promotion des boissons Bai.

La vidéo de trente secondes, mettant aussi en vedette l'acteur Christopher Walken, a été l'occasion de faire un jeu de mots avec l'un des plus grands succès du défunt groupe 'N Synch, dont faisait partie Justin Timberlake à la fin des années 1990.

Le hit Bye, Bye, Bye est donc devenu «Bai, Bai, Bai» pour le bien de cette publicité, précisant du même coup aux consommateurs la bonne manière de prononcer le nom de la marque de cette boisson antioxydante.

La publicité commence avec un plan sur Christopher Walken qui prononce, sans chanter, les paroles de la chanson Bye, Bye, Bye: «I don't want to make it tough, I just wanna tell you that I had enough. It might sound crazy, but it ain't no lie, Baby, bye, bye, bye».

Puis, on voit l'interprète de Can't Stop The Feeling avec un air sceptique, rendant la scène totalement hilarante.

Le concept de la publicité est assez simple, mais efficace et les internautes ont été nombreux à faire part de leur appréciation.

Justin Timberlake a annoncé l'automne dernier son partenariat avec la marque Bai, fondée par Ben Weiss en 2009. Le chanteur travaille avec l'entreprise non seulement pour le côté marketing, mais aussi pour le développement des saveurs et le lancement des produits.