La Voix Junior II : les préauditions dès le 25 février

02-02-2017 | 08h13

Après avoir annoncé récemment le retour de La Voix Junior sur les ondes de TVA l'automne prochain, l'équipe de production s'apprête à reprendre la route à la rencontre des jeunes talents, âgés de 7 à 14 ans.

Les préauditions de la seconde mouture de La Voix Junior s'amorceront à Montréal du 25 au 27 février et du 10 au 12 mars avant de se déplacer à Chicoutimi, puis à Québec, Moncton et Gatineau. Chaque jour, les jeunes aspirants candidats pourront tenter leur chance en se présentant sur place entre 8 h et 20 h.

«La première saison de La Voix Junior a permis de connaître des jeunes merveilleux, talentueux et articulés, a fait savoir le producteur associé de la populaire émission Stéphane Laporte dans un communiqué. Les adultes que nous sommes avons beaucoup appris à leur contact.»

La première cuvée, qui a été marquée par la victoire de Charles Kardos de l'équipe d'Alex Nevsky, a permis à 85 des 5 000 aspirants candidats l'an dernier de vivre l'aventure suivie en moyenne par 2 296 000 téléspectateurs.

Pour participer, les jeunes interprèteront seuls ou en duo une chanson de leur choix avec ou sans accompagnement. Ils pourront ainsi s'accompagner eux-mêmes d'un instrument, compter sur le pianiste de la production ou sur une bande instrumentale qu'ils auront fournie. Faire appel à une connaissance qui joue le la guitare ou du piano est aussi une option qui s'offre à eux. Dans tous les cas, une autorisation écrite des parents ou des tuteurs légaux sera requise.



Calendrier des préauditions

Montréal - 25, 26, 27 février et 10, 11, 12 mars - 8 h à 20 h

Hôtel Universel - 5 000, rue Sherbrooke Est, Montréal

Chicoutimi - 2 mars - 8 h à 20 h

Hôtel La Saguenéenne - 250, rue des Saguenéens, Saguenay (Chicoutimi)

Québec - 4, 5, 6, 7 mars - 8 h à 20 h

Hôtel Plaza Québec - 3031, boulevard Laurier, Québec

Moncton - 18 mars - 8 h à 20 h

Crowne Plaza - 1005, rue Main, Moncton, N.-B.

Gatineau- 25, 26 mars - 8 h à 20 h

Palais des congrès de Gatineau - 50, boulevard Maisonneuve, Gatineau