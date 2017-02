Voyez la bande-annonce de Sur-Vie avec Mariloup Wolfe

01-02-2017 | 15h05

Mariloup Wolfe et Sébastien Huberdeau goûteront bientôt aux joies, mais aussi aux désagréments d'une téléréalité. Et à voir la bande-annonce de la nouvelle série Sur-Vie les mettant en vedette, leurs vies devant les caméras ne seront pas de tout repos.

Minisérie de six épisodes de 60 minutes réalisée par Yves Christian Fournier (Blue Moon) et scénarisée par Martine D'Anjour (Tactik), Sur-Vie peut compter sur une distribution comprenant aussi Luc Picard, Monia Chokri, Carole Laure, Anne-Marie Cadieux et Pamela Anderson qui parle en anglais.

On y raconte l'histoire de Frédérique Boileau, une populaire comédienne de retour au Québec après avoir tenté en vain de se faire connaître à Hollywood. Sa carrière sur le déclin, elle accepte de participer à une nouvelle téléréalité avec Maxime, son conjoint producteur. Un projet qui fera bien des victimes...

Le premier épisode de Sur-Vie sera diffusé à Séries+ le 6 avril à 22 h. Connue sous le titre Trahison en 2015, l'œuvre produite par Fabienne Larouche devait d'abord réunir Mariloup Wolfe et Guillaume Lemay-Thivierge, autrefois en couple.

