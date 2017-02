Jean-Marc Vallée brille en couverture du Variety

01-02-2017 | 11h16

Alors qu'une partie de la planète cinéma braque ses projecteurs sur Denis Villeneuve, un autre réalisateur québécois retient l'attention dans l'univers télé.

En effet, en une de la nouvelle édition du magazine Variety, on retrouve Jean-Marc Vallée. Le Québécois y prend la pose aux côtés de la star Reese Witherspoon, à moins de trois semaines de la première de sa minisérie Big Little Lies, qui aura lieu le 19 février sur les ondes de HBO.

L'article de la publication américaine rapporte notamment que l'actrice habituée à maîtriser ses émotions a perdu son sang-froid sur le plateau, après 10 soirées consécutives à travailler tard. Sa cible: le réalisateur de C.R.A.Z.Y. et Dallas Buyers Club.

Lors de l'entretien au Variety, la principale intéressée en a même profité pour s'excuser d'avoir crié à la tête de Jean-Marc Vallée qui a eu besoin de 88 jours de tournage pour livrer sept épisodes d'une heure.

Des retrouvailles

Réunis à la télé après avoir uni leurs forces sur le plateau du drame d'aventures Wild projeté sur grand écran en 2014 et 2015, Jean-Marc Vallée et l'actrice ont aussi renoué avec Laura Dern lors du tournage de Big Little Lies. Tout comme Witherspoon, l'Américaine avait reçu une nomination pour les Oscars grâce à la qualité de son jeu sur le plateau dudit film.

Mettant aussi en vedette Nicole Kidman et Shailene Woodley, Big Little Lies se concentre sur trois mères de jeunes enfants qui voient leurs vies parfaites être chamboulées par un meurtre.