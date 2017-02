District 31 : la bonne étoile de Sofia Blondin

Marie Poupart 06-02-2017 | 04h00

Le 15 septembre 2016, Sofia Blondin, fraîchement diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada, a reçu un appel qui allait changer sa vie. Elle venait de décrocher son premier rôle à la télé, dans la série de l'heure à Radio-Canada, District 31.

Toute une nouvelle pour l'actrice de 24 ans qui a longtemps songé à une carrière d'avocate...

Sofia, on vous suit dans District 31. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous aviez le rôle?

Et ensuite, qu'avez-vous fait?

Vous jouez presque toutes vos scènes avec Vincent-Guillaume Otis. Comment est-il comme partenaire de jeu?

Vous êtes fraîchement diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada. Avez-vous toujours voulu devenir comédienne?

Mais vous n'avez pas fait vos études en droit?

Et ensuite...

Vous êtes consciente que vous avez tenté votre chance... Vivre avec l'instabilité du métier, ça ne doit pas être évident...

Dans quel environnement familial avez-vous grandi?

Quel est votre lien avec la culture marocaine?

Tantôt vous mentionniez vos soeurs. Parlez-nous d'elles.

Vos parents sont-ils fiers de votre choix de carrière?

Y a-t-il un événement dans votre vie qui a forgé votre caractère?

Comment vous décririez-vous?

Vous êtes pétillante, Sofia. Êtes-vous en couple?

Vous voyez-vous un jour être mère?

C'est un moment que je n'oublierai jamais! Je l'ai appris le jour même de l'audition. Je venais de finir mon quart de travail comme serveuse au restaurant Omma, à Montréal, lorsque j'ai vu que mon agente avait tenté de me joindre à quatre reprises. Quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'ai poussé un grand cri tellement j'étais heureuse!J'ai contacté mes proches. On s'est toutes rassemblées chez moi vers minuit, avec du champagne pour faire la fête! Ma mère est partie de Laval pour venir célébrer ça avec mes soeurs et moi!Entre deux prises, on fait des blagues et on rit. Il a une grande culture générale, on peut discuter de tout avec lui. C'est formateur pour moi de collaborer avec des acteurs d'un tel calibre. Michel Charette m'inspire aussi beaucoup. Il est humble, bienveillant avec les membres de l'équipe. C'est un modèle pour moi.J'ai toujours aimé «être en spectacle», mais j'ai grandi dans un milieu où exercer une profession libérale était le chemin à suivre. Au secondaire, mes études étaient ma priorité, mais je faisais aussi beaucoup de théâtre à l'école. Au cégep, j'ai fait une demande d'admission à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, et j'ai été acceptée.J'ai changé d'idée à la dernière minute. Avant de commencer l'université, j'ai voyagé et chaque fois qu'on me demandait pourquoi je voulais faire mon droit, je ne savais pas quoi répondre. Je me suis dit que ce n'était pas normal de choisir une profession sans que je sache pourquoi. L'idée de passer des auditions pour entrer à l'École nationale de théâtre me trottait dans la tête. Donc, un matin je me suis levée en me disant que j'allais me désinscrire de la Faculté de droit. Et c'est ce que j'ai fait!J'ai étudié un an en philosophie et en littérature tout en préparant mes auditions pour l'École nationale de théâtre, et j'ai finalement été admise.J'avoue que ça me chicote parfois. Je me dis que c'est un peu de la folie d'avoir laissé ma place à un autre à la Faculté de droit, surtout que c'est contingenté. Mais j'essaie de regarder droit devant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que présentement je suis à la bonne place dans ma vie.Ma mère est marocaine d'origine berbère et mon père est québécois. Il était médecin, mais aujourd'hui il est à la retraite. Mes parents se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans le domaine pharmaceutique. Ma mère vient d'une famille traditionnelle et privilégiée. La coutume était d'envoyer les enfants vivre à l'étranger. À son arrivée, ç'a été le coup de foudre. Elle est tombée en amour avec le Québec malgré le froid et la neige, et elle a choisi de faire sa vie ici.J'ai eu la chance de visiter le Maroc plusieurs fois, mais je ne parle pas l'arabe. Ma mère a eu 14 frères et soeurs, dont certains sont décédés, et j'ai 56 cousins et cousines que j'adore. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais j'aimerais y retourner bientôt. C'est une richesse incroyable, et je suis curieuse d'en connaître davantage sur mes racines.L'aînée, Miriam, fait une maîtrise en gestion des ressources humaines. Amélia a un an de moins que moi, elle travaille comme productrice déléguée chez GSM Projets. Disons que ma mère n'a pas perdu de temps, elle a été enceinte pendant trois ans, car elle nous a eues l'une après l'autre. Mes soeurs sont mes meilleures amies. On se dit tout! Elles sont ma plus grande richesse!Tout à fait. Bien que ma mère ait quelques inquiétudes face à l'instabilité du métier, elle est heureuse pour moi. Elle enregistre toutes les émissions. Mon père est un fan fini de mon travail. Il lui arrive de commenter certaines de mes scènes!Probablement le divorce de mes parents. J'avais 10 ans. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la vie avait sa part d'ombre. Et leur divorce m'a fait mûrir très rapidement.J'aime dire qu'il y a quelque chose d'assez atypique chez moi: mes cheveux, mon corps, mes lèvres... J'ai l'impression que tout est différent. Je n'ai pas de problème avec mon corps, mais je ne corresponds pas aux standards de beauté... Et puis je prends de la place, je suis très dynamique! Je déplace de l'air. Je suis assez directe quoique diplomate. J'ai un côté un peu fantaisiste. Je peux être très femme libérée et sans filtre, à la rigueur théâtrale. J'ai un univers et un humour particuliers avec mes amis. J'aime me laisser aller avec eux. Je suis aussi très curieuse.Non, je suis célibataire. J'ai été en couple pendant cinq ans, mais tout ça s'est terminé peu de temps avant d'avoir mon rôle dans District 31.

Oui. Je veux bâtir une relation à long terme et avoir une famille. Mes soeurs ont des copains, et j'aime nous imaginer les trois dans une trentaine d'années avec nos enfants respectifs.

District 31, du lundi au jeudi, 19 h, à Radio-Canada. Sofia sera aussi de la distribution de la pièce La Vénus à la fourrure, du 7 au 18 février à la Salle Jacques-Maurice, au Collège Jean-de-Brébeuf!