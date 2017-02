Les beaux projets de Vincent Leclerc

Victor-Léon Cardinal 05-02-2017 | 04h00

Vincent Leclerc promet une fois de plus de nous étonner cette année dans le cadre de la seconde saison des Pays d'en haut. L'artiste nous parle de son personnage et se confie sur ses autres projets.

Après avoir reçu des éloges du public et des critiques, Vincent Leclerc peut se vanter d'incarner avec brio le personnage de Séraphin dans Les pays d'en haut. «Même si j'ai reçu de bons commentaires sur mon travail l'an dernier, je ne m'assois pas pour autant sur mes lauriers. Lors des tournages de cette deuxième saison, il était important pour moi de m'assurer d'être à la hauteur de ce que j'avais déjà fait. J'ai été très chanceux, car encore une fois l'auteur, Gilles Desjardins, m'a écrit de belles scènes qui se sont avérées très exigeantes, autant sur le plan émotif que sur le plan physique. Vous allez d'ailleurs voir mon personnage travailler fort dans les derniers épisodes de la saison», précise-t-il.

La confiance s'installe avec Donalda

Alors que Séraphin ignore que sa jeune épouse, Donalda (Sarah-Jeanne Labrosse), est enceinte d'Alexis (Maxime Le Flaguais), Vincent Leclerc affirme que son personnage développera, malgré les tensions, une belle relation avec l'élue de son coeur. «Ça m'a surpris, à la lecture des textes, de constater que tout allait finalement bien se passer entre eux. Une belle relation de confiance va s'installer au fil du temps. Pour ma part, je considère que Séraphin est un grand maladroit et un grand incompris. Il est toutefois doté d'une incroyable intelligence», souligne-t-il.

Cependant, tout n'ira pas aussi bien que prévu pour le nouveau maire de Sainte-Adèle. «Pour lui, la fin justifie les moyens, que ce soit en amour, en affaires ou dans ses relations avec les habitants du village. Il a tout gagné dans la première saison, mais cette fois-ci, plusieurs choses vont lui échapper», mentionne-t-il.

Notez que l'acteur se fera un plaisir de reprendre son rôle le printemps prochain pour une troisième saison des Pays d'en haut, qui sera en ondes en 2018, à ICI Radio-Canada Télé.



Deux séries en anglais

Par ailleurs, Vincent Leclerc ne manque pas de beaux projets. Après avoir tenu un petit rôle dans le long métrage américain Le revenant l'an dernier, il aura la chance de partager l'écran avec l'actrice Anna Paquin cet hiver, dans la nouvelle télésérie anglophone Bellevue, dont la diffusion débutera le 20 février, à 21 h, à CBC. Cette série, qui a pour thématiques les enquêtes et les mystères, mettra en vedette la détective Annie Ryder (Anna Paquin), qui devra tenter d'élucider une étrange disparition tout en devant composer avec des éléments de son passé qui referont surface.

«Cette série sera diffusée à CBC, exactement dans la même case horaire que Les pays d'en haut, mais il s'agit de quelque chose de complètement différent. L'action se déroule dans une atmosphère très froide et mystérieuse. En ce qui me concerne, j'y tiens un rôle de soutien, celui du coach de hockey de la ville. Par ailleurs, je vais aussi tourner dans une autre série en anglais qui sera réalisée par Alain Desrochers. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet pour l'instant», résume-t-il.

À l'animation d'un documentaire

Après avoir participé à l'animation du docufiction Le rêve de Champlain, diffusé en 2015 à TFO et à Télé-Québec, Vincent Leclerc tournera également dans les prochains mois dans un autre documentaire qui s'intitulera French en Amérique. «Cette fois-ci, on me verra partir à la découverte de quelques communautés francophones méconnues en Amérique du Nord qui sont situées à Détroit, à Vancouver et à Los Angeles. Nous suivrons ainsi les traces des descendants de Champlain un peu partout. Je serai à la fois correspondant et animateur pour ce projet qui verra le jour sur TFO. Le moment de diffusion n'a pas encore été annoncé pour l'instant», conclut-il.

Vous pouvez suivre Vincent Leclerc cet hiver dans la deuxième saison des Pays d'en haut, les lundis, à 21 h, à ICI Radio-Canada Télé.